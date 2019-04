Mit APM aus Novgorod und „12°Ost“ aus dem Ruhrgebiet gastieren zwei Bands am 16. Mai (Donnerstag) um 20 Uhr im Ricordo. Diese besondere Kombination der Bands passt: Sie machen mit Spielfreude und Intensität handgemachte und beseelte Musik, singen jeweils in ihren Muttersprachen und werden im Doppelpack das Publikum im Ricordo begeistern., heißt es in der Ankündigung des Veranstalters

Die sieben Vollblutmusiker von APM feiern in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Bandjubiläum. Den umjubelten Geburtstagsshows in der Heimat folgt direkt die Deutschlandtour 2019, die unter anderem auch an zwei Tagen zur Bundesgartenschau nach Heilbronn führt. In heimatlichen Gefilden zwischen Moskau und St. Petersburg ist APM längst mehr als ein Geheimtipp. Häufige Fernseh- und Radioauftritte sowie zahlreiche Konzerte in und zwischen den Metropolen sowie gemeinsame Auftritte mit DDT, der wohl größten und bekanntesten russischen Rockband, haben APM zu einer in Russland überregional bekannten Größe gemacht. Virtuoses Geigenspiel, elek­trische und akustische Gitarren, die dramatischen Klangwelten des Knopfakkordeons, die Querflöte und die faszinierende Stimme des Sängers Nicolai versetzen das Publikum in ein Wechselbad der Gefühle.

Gelassenheit wagen

„12°Ost“ eröffnet den Abend mit Jutta und Tina, zwei Frontfrauen an den Mikros. Die Musik von „12° Ost“ ist inspiriert von der idyllischen Landschaft Schwedens rund um den Stora Le. Die vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit. Wenn Frontfrau Jutta ganz selbstverständlich „Heute wag’ ich Gelassenheit“ singt, mag das zunächst verstören. Tatsächlich ist das, was die Sechs aus Marl und Haltern zwischen Pop, Rock und Reggae erschaffen, aber frei von Esoterik und durchaus tanzbar. Nebensächlich zu erwähnen, dass das Ganze vorrangig durch akustische Instrumente erzeugt wird.