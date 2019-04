Aus aller Herren Länder

„Es ist spannend“, sagt Klara Aldenborg , während sie den rund 350 Seiten dicken Wälzer vor ihr auf dem Tisch durchblättert. Es ist kein Krimi und auch keine Gespenstergeschichte, sondern das Gästebuch der Burg Vischering . Seit Februar vergangenen Jahres, als die Renaissanceburg nach umfassender Restaurierung ihre Pforten wieder öffnete, liegt es in der Burgküche aus – dort, wo die Besucher ihren Rundgang durch das runderneuerte Gebäude beenden.„Das Gästebuch ist unser kleines Schätzchen“, sagt Aldenborg. Die 23-jährige Mitarbeiterin des Kreises Coesfeld, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, hat in dem Buch schon mehrfach gestöbert. Daher weiß sie, warum die Besucher kamen und was ihnen am besten gefallen hat.

„ Ungefähr 30 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland. Ungefähr 30 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland. “ Klara Aldenborg

„Ungefähr 30 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland“, sagt sie. Das hat nicht etwa die eingehende Lektüre des Gästebuchs ergeben, sondern die Auswertung von 900 Fragebögen, die die Kreis-Mitarbeiter nach der Wiedereröffnung in der Burg ausgelegt hatten. Ausgefüllt haben sie Besucher nicht nur aus Deutschland und dem europäischen Ausland, sondern auch aus Indien, Kuba oder Papua-Neuguinea. Sogar aus dem Iran kamen schon burgbegeisterte Touristen.

Insgesamt sind 62 Länder im Gästebuch vertreten. Einen besonders hohen Anteil nehmen die USA ein. Geschichtsbegeisterte Amerikaner aus 31 Bundesstaaten haben sich bereits eingetragen. „19 fehlen uns noch“, schmunzelt Aldenborg. Und ernsthaft: „Auf diesen Zuspruch sind wir natürlich sehr stolz.“

Die bunte Vielfalt der Herkunftsländer spiegelt sich im Buch wider. „Magnificent!“, schreibt etwa Kristen Smith aus Cleveland/Ohio. „Perfect for two kids aged 4 + 5 ­years.“ Paula Sanchis und Paula Cardona bringen es knapper, aber ebenso aussagekräftig auf den Punkt: „Beautiful! From Banyeres de Mariola (Spain).“ Noch knapper das Statement eines Besuchers aus dem schottischen Aberdeen, selbst nicht gerade arm an Schlössern und Burgen: „Grand“, fasst er seine Eindrücke zusammen.

„ Wir gehen davon aus, dass die meisten Münster besuchen und sich dann noch in der Umgebung umschauen wollen. Wir gehen davon aus, dass die meisten Münster besuchen und sich dann noch in der Umgebung umschauen wollen. “ Klara Aldenborg

Wie aber haben die Besucher aus fast aller Herren Länder von der Burg Vischering in der westfälischen Provinz erfahren? „Wir gehen davon aus, dass die meisten Münster besuchen und sich dann noch in der Umgebung umschauen wollen“, sagt Aldenborg. Die gute Zusammenarbeit des Kreises Coesfeld mit „Münster Marketing“ sei da hilfreich – die Domstädter würden die „besterhaltene Ringmantelburg Europas“ als attraktiven Besichtigungsort gerne weiterempfehlen. Die guten Verkehrsverbindungen zwischen Münster und Lüdinghausen täten ein Übriges.

Den Gästen – Deutschen wie Ausländern – macht ein Besuch in der „neuen“ Burg Vischering offenbar gute Laune. Man sieht es nicht nur an Gästebucheintragungen wie etwa „klasse“, „cool“, „schwer beeindruckt“ oder eben „magnificent“ und „beautiful“. Manchen Besuchern sitzt nach dem Rundgang durch die selten witzige Geschichte der Burg und ihrer Herren offenbar der Schalk im Nacken. „Ein Russe hat ins Gästebuch geschrieben: ,Besser als Wodka‘“, erinnert sich Aldenborg. Ein anderer schrieb einfach: „Ich komme wieder.“ Klingt gut. Bis man die Unterschrift liest: „Arnie Schwarzenegger“.

Viele freie Seiten hat das aktuelle Gästebuch nicht mehr. Gegen „Endes des Jahres“, so schätzt Aldenborg, werde es wohl voll sein. Dann muss ein neues her. Das bisherige Gästebuch wird dann archiviert – und damit selbst ein Teil der Geschic