895 Lüdinghauser haben im vergangenen Jahr beim DRK ihr Blut gespendet. 54 von ihnen waren Erstspender. Diese Zahlen stellte Monika Beisenkroll am Dienstagabend bei der Ehrung langjähriger Blutspendern im DRK-Heim vor. Insgesamt 22 vielmalige Blutspender (Namen im Kasten) sollten an diesem Abend geehrt werden, allerdings waren nur sieben erschienen. „Vielleicht liegt’s am Fußball“, vermutete die Blutspendebeauftragte des DRK-Ortsverbands.

Dessen zweiter Vorsitzender Dr. Thomas Schumacher sparte indes nicht mit Lob für den ehrenamtlichen Einsatz der Spender. „Ohne Sie wären viele Operationen nicht möglich“, befand der Mediziner. Auch viele medizinische Hilfsmittel zur Behandlung kranker Menschen seien ohne Blutbestandteile nicht möglich, betonte er. Die Spender erhielten neben Urkunde und Anstecknadel auch Gutscheine für einen Einkauf im Forstmannshof. „Es ist Spargelzeit“, sagte dazu Beisenkroll.