Bereits zum dritten Mal startet der Lüdinghauser Frühling mit dem stimmungsvollen „Marché Gourmand“ auf dem Marktplatz. „Französische Feinkosthändler bieten hier drei Tage lang eine kleine, aber feine Auswahl an Spezialitäten aus den verschiedensten Regionen unseres befreundeten Nachbarlandes an“, schreibt Lüdinghausen Marketing in seiner Ankündigung.

So findet der kulinarisch interessierte Besucher etwa verschiedenste Käsesorten, Oliven und Trockenfrüchte sowie Brot und andere typisch französische Backwaren, dazu Wurstspezialitäten, Arganöl oder exklusive Körperpflegemittel. Eine erlesene Auswahl französischer Weine lässt sich direkt an Ort und Stelle verkosten, am besten bei frischen Crêpes oder Flammkuchen nach französischem Rezept. Auch einen Musiker und Entertainer aus den eigenen Reihen bringen die Freunde aus dem Nachbarland wieder mit in die Steverstadt.