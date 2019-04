Am Sonntag (28. April) ist großer Ausflugs- und Familientag, da lässt sich die Lüdinghauser Altstadt bei einem ausgedehnten Bummel über den großen Frühlingsmarkt entdecken. Ab 11 Uhr warten im Rahmen des Frühlingsfestes in der gesamten Innenstadt über 70 Markthändler auf ihre Kunden, schreibt Lüdinghausen Marketing in einer Pressemitteilung.

Zu entdecken gibt es an den Ständen allerlei Schönes und Nützliches für Wohnung, Balkon und Terrasse oder auch Wohltuendes für Körper, Geist und Seele. Um 13 Uhr öffnet zudem der Einzelhandel seine Pforten. Die Lüdinghauser Kaufleute empfangen die Besucher vielerorts mit Aktionen vor den Geschäften sowie mit tollen Angeboten und aktueller Frühlingsware.

Verkaufsoffen ab 13 Uhr

Auch ein eigener Bereich für Künstler und Kunsthandwerker wird an diesem Tag eingerichtet. Die Gemeinschaft der Kreativen lässt sich an der St.-Felizitas-Kirche nieder, wobei die Zusammensetzung der Aussteller von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist und sich kleine, filigrane Werkeleien unter Umständen neben großen imposanten Werken wiederfinden. Abwechslungsreich und bunt soll es eben sein. Mit etwas Glück lässt sich dem einen oder anderen Aussteller beim Fertigen eines neuen Stückes über die Schulter schauen. In jedem Fall bleibt genug Zeit für einen kreativen Austausch und gemeinsame Fachsimpelei. Der Markttreiben endet zeitgleich mit dem verkaufsoffenen Sonntag um 18 Uhr, heißt es abschließend.