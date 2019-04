Frau nach Unfall aus Auto gerettet

Dirk Böttcher war am 11. Dezember 2018 um kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße 16 mit dem Auto unterwegs, als er im Straßengraben ein verunglücktes, auf dem Dach liegendes, Fahrzeug entdeckte. Schnell eilte der Lüdinghauser zu dem Auto und half der Fahrerin, die sich selbst nicht aus dem Wrack befreien konnte. Für seinen durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) ihn jetzt zum „Held der Straße“ des Monats Februar 2019 gekürt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damals war Böttcher auf dem Weg zur Arbeit. Es war noch dunkel, aber der 52-Jährige nahm im Augenwinkel das Fahrzeug im Straßengraben wahr. „Im ersten Moment überlegte ich, ob das Auto vielleicht am vorherigen Tag verunglückt war und es nur noch nicht abtransportiert wurde, da kein Licht zu sehen war und auch keine Menschen vor Ort waren“, wird Böttcher in dem Pressetext zitiert. Aber der Dachdecker wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Er entschied sich zu halten und sich das Fahrzeug genauer anzuschauen. Beim Bremsen bemerkte er dann, wie gefroren die Straße an der Stelle war und geriet selbst etwas ins Rutschen.

Das habe gei ihm den Verdacht verstärkt, dass der Unfall nur kurz vorher passiert sein musste. Er nahm sein Handy, das er als Taschenlampe nutzte, um mehr sehen zu können und machte sich auf den Weg zur Unglücksstelle. „Nach dem Aussteigen nahm ich auch schon die verzweifelten Hilfeschreie einer Frau wahr, also lief ich schnell zu dem Fahrzeug, um ihr zu helfen“, so der Lüdinghauser.

Das verunglückte Auto lag auf dem Dach und die Fahrerin konnte sich nicht selbst befreien. Böttcher versuchte daraufhin, die Türen zu öffnen, was nicht funktionierte, da diese zu stark verklemmt waren. Erst beim Kofferraum hatte er Glück und konnte mit massiven Kraftaufwand endlich der Frau eine Fluchtmöglichkeit aus dem Wrack bieten und sie herausziehen.

„Sie hatte blutige Hände und stand unter Schock, also sorgte ich dafür, dass sie sich beruhigte und in meinem Auto aufwärmen konnte“, schildert Böttcher die Situation in dem Bericht weiter. Außerdem rief der 52-Jährige die Rettungskräfte und sicherte die Unfallstelle ab, da es noch immer glatt war und er verhindern wollte, dass noch mehr Menschen verunglückten. „Die Frau hatte wirklich Glück. Nur ein paar Meter entfernt steht ein Baum. Das hätte alles anders ausgehen können“, so der Ersthelfer abschließend. Für seinen umsichtigen und selbstlosen Einsatz verleihen der Reifenhersteller und der (AvD) Böttcher den Titel „Held der Straße“.

Goodyear und der AvD suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Helden wie Dirk Böttcher, heißt es abschließend.