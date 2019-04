Noch ist beim Kreis Coesfeld keine Post aus dem Lüdinghauser Rathaus eingegangen. Zumindest keine, in der es um die Beanstandung des Ratsbeschlusses in Sachen städtischer Zuschuss für die beiden „Buddelvereine“ in Lüdinghausen und Seppenrade geht. Das teilte Dietrich Aden , stellvertretender Pressesprecher der Kreisverwaltung, am Donnerstag auf WN-Anfrage mit.

In der jüngsten Ratssitzung am 11. April hatte Bürgermeister Richard Borgmann deutlich gemacht, den im Februar gefassten Ratsbeschluss zu beanstanden (WN berichteten). Seinerzeit stimmten alle Fraktionen geschlossen für die finanzielle Unterstützung des in Eigenregie von den Bewohnern der Außenbereiche gestemmten Glasfaserausbaus. Nur der Verwaltungschef hob damals bereits seine erheblichen juristischen Bedenken hervor, unter anderem mit Verweis auf die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung und das EU-Recht. In der Abstimmung am 11. April bekam er in der Sache lediglich die Unterstützung eines CDU-Ratsmitglieds.

Unterlagen noch nicht komplett

Wie Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt, am Donnerstag berichtete, seien die für die Beanstandung erforderlichen Unterlagen noch nicht vollständig. So fehle unter anderem das Protokoll der Ratssitzung vom 11. April. Erst danach gehe die Post an den Kreis raus. Der ist als Kommunalaufsicht für die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Ratsbeschlusses zuständig. Wie lange das dauern wird, vermochte Aden nicht zu sagen: „Das kommt immer auf die Umstände des Einzelfalls an, wobei Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht.“