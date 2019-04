Mehr als 100 Kinderbücher hat er schon illustriert. Und seine eigenen Gedichtbände wurden bereits in unzähligen Auflagen gedruckt. Doch ein Liederbuch hat der Lüdinghauser Grafiker, Künstler und Dichter Frantz Wittkamp in seiner langen Laufbahn noch nie sein Eigen nennen können. Das ist jetzt anders – dank der Augsburger Komponistin und Klavierlehrerin Nataliya Frenzel . Sie hat 22 Gedichte des Poeten vertont. Nun sind ihre „Kinderreime am Klavier“ als Buch erschienen.

Das ungewöhnliche Projekt nahm mit der großen Wittkamp-Ausstellung 2017 auf den Burgen Vischering und Lüdinghausen richtig Fahrt auf. Zuvor hatte Frenzel selber einige Gedichte von Frantz Wittkamp für sich entdeckt und den Lüdinghauser Künstler um Erlaubnis gefragt, ob sie die für einige leichte Klavierstücke als Liedtexte verwenden dürfe. Der Dichter hatte nichts dagegen, und so nahm die Geschichte ihren Lauf.

Zur Ausstellung reifte bei dem Vorbereitungsteam des Kreises Coesfeld und des KAKTuS Kulturforums auf Anregung von Familie Wittkamp der Gedanke, diese Lieder auch auf die Bühne zu bringen. Mit Hilfe der Chorleiterin Sigrid Hartmann und ihrem Kinderchor der Ostwallgrundschule sowie der Komponistin selber wurde die Idee umgesetzt. Das Konzert zur Eröffnung am 11. Juni 2017 begeisterte – mit Frenzel am Klavier, die eigens aus Augsburg angereist war.

„ Mit den Reimen macht das Üben viel mehr Spaß. Mit den Reimen macht das Üben viel mehr Spaß. “ Nataliya Frenzel

Doch damit endete die Geschichte nicht. Der Kontakt zwischen Augsburg und Lüdinghausen blieb. Und bei Natalya Frenzel reifte der Gedanke, ein ganzes Liederbuch mit ihren Kompositionen und Texten von Frantz Wittkamp zu erstellen. „Mit den Reimen macht das Üben viel mehr Spaß“, weiß Frenzel aus eigener Erfahrung. Sie hat schon mit vielen jüngeren Klavierschülern die Stücke erfolgreich erprobt. In erster Linie sind es kurze Lieder für Anfänger und eine echte Hilfe zur Motivation, weil die Texte einfach Spaß machen. Und ein schöner Nebeneffekt sei natürlich auch, sagt Frenzel, dass den Kindern so auch Poesie ganz nebenbei näher gebracht werde.

„ Es ist schön, wie Text und Musik miteinander harmonieren. Es ist schön, wie Text und Musik miteinander harmonieren. “ Frantz Wittkamp

Über das ungewöhnliche Projekt freut sich auch Wittkamp: „Es ist schön, wie Text und Musik miteinander harmonieren“, sagt der Dichter, der sich beim Gespräch gerne daran erinnert, dass ein Klavier vor Jahren auch einmal im Familienbesitz war, das Instrument aber aus Altersschwäche nicht mehr nutzbar war. Er habe daraufhin die schwarzen und weißen Tasten mit folgendem Gedicht an Kinder verschenkt:

„Ein Klavier hat weiße Tasten. Schwarze Tasten hat es auch. Ein Klavier ist nur ein Kasten. Aber mit Musik im Bauch.“