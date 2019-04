Rädchen im europäischen Getriebe

Stell Dir vor, es ist Europawahl – und keiner geht hin. Für Maria Edelbusch und Karl-Heinz Kocar ist das eine wahre Horror-Vorstellung. „Die EU gewährleistet den Frieden. Wir sind die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg , die keinen Krieg kennt“, sagt Edelbusch. Seit 16 Jahren ist sie Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) und begleitet so die Städtepartnerschaft zu Taverny nahe Paris. Ihre Liebe zu Frankreich besteht schon seit ihrer Schulzeit, später hat sie Französisch studiert. Zahlreiche Urlaube zeugen von ihrer frankophilen Begeisterung. Die Provence gefällt ihr besonders gut.

Wie Kocar, der seit Gründung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) im Jahr 1997 deren Vorsitzender ist, ist Edelbusch überzeugt: „Frieden fängt im Kleinen an.“ Dessen Kontakt in die polnische Partnerstadt Nysa rührt noch aus seiner Zeit als Lehrer am Gymnasium Canisianum. Das war in den 1980er Jahren, als erste Schüleraustausche organisiert wurden. „Damals herrschte noch Kriegsrecht in Polen“, erinnert sich Kocar.

Zum gemeinsamen Verständnis zwischen den beiden Partnerstädten und Lüdinghausen trügen nicht vornehmlich die offiziellen Kontakte der jeweiligen Stadtspitzen bei, sondern vor allem die privaten Begegnungen. „Wir haben viele Freunde in Taverny“, sagt Edelbusch. Und: „Die Franzosen stehen zu 100 Prozent zu Europa“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. Abgesehen von seinen privaten Gesprächspartnern in Nysa sehe das in Polen mit der herrschenden PiS-Regierung und deren Parteivorsitzenden Jarosław Kaczyński durchaus anders aus, erzählt Kocar: „Für Polen ist die EU eine Zweckgemeinschaft, nicht mehr.“ Das zeige sich nicht zuletzt an der ablehnenden Haltung in der Frage der Aufnahme von Migranten.

Dazu, berichtet Edelbusch, hätten sich erst jüngst Freunde aus Nysa bei ihrem Besuch eindeutig geäußert: „Sie schämen sich für diese Weigerung ihrer Regierung, haben sie gesagt.“ Aber diese Konflikte auf höherer politischen Ebene spielten im privaten Umgang keine Rolle, bestätigt auch Kocar.

Dennoch kann er europakritisches Denken in Teilen nachvollziehen: „Europa braucht eine politische Idee jenseits von Konzerninteressen.“ Die EU laufe in Gefahr, „zwischen aggressivem Nationalismus und seelenlosem Bürokratismus in Brüssel zerrieben“ zu werden. Die Vorteile eines geeinten Europa müssten viel deutlicher herausgestellt werden, wünscht sich die DFG-Vorsitzende. Dazu zähle neben vielen anderen Dingen auch die gemeinsame Währung.

Die Aufgabe der Deutsch-Französischen wie auch der Deutsch-Polnischen Gesellschaften sieht sie so: „Wir sind ein kleines Rädchen im großen europäischen Getriebe.“ Der DFG-Vorsitzende Kocar beschreibt es anders: „Wir sind der Humus und bereiten den Boden für die Freundschaft der Menschen in Europa.“ Für Maria Edelbusch steht mit Blick auf den Termin der Europawahl am 26. Mai fest: „Jeder, der für den Frieden in Europa dankbar ist, sollte sich verpflichtet fühlen, zur Wahl zu gehen, damit die europafeindlichen Parteien nicht die Überhand gewinnen.“

Die beiden Vorsitzenden treibt derzeit zudem ein gemeinsames Projekt um. Sie planen für den November eine Begegnung deutscher, polnischer und französischer Jugendlicher aus den drei Partnerstädten in Berlin. Rund um das für Deutschland schicksalhafte Datum 9. November sollen die Jugendlichen sich mit Fragen zu Frieden und Europa auseinandersetzen, wünschen sich die Initiatoren.