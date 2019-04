Wer bekommt hier eigentlich so richtig sein Fett weg? Diejenigen, die sich am Donnerstagabend auf den Weg ins Weinhaus Ricordo gemacht hatten, um sich von der Kabarettistin Angelika Beier mit ihrem Solo-Programm „Durchboxen statt Botoxen“ unterhalten zu lassen, waren sich da ziemlich sicher: Außer einigen „Alibi-Männern“, die ihre Anwesenheit damit erklärten, die Fahrer zu sein, stellten ausschließlich Frauen das Publikum.

Zunächst schienen sie auch bestätigt zu werden, forderte doch „Freundin Gisa“ sehr drastisch eine chirurgische Runderneuerung von Ehemann Willi, bei dem „alles nur noch hing, was eigentlich nicht hängen sollte“. Aber vom Frontalangriff auf das angeblich starke Geschlecht nahm Beier schnell eine scharfe Kurve und hielt den Geschlechtsgenossinnen den Spiegel vor.

Den Spiegel vorgehalten

Da lernten die Zuschauerinnen Fanny kennen, die nur noch davon geleitet wurde, ihren Körper im Boxstudio oder mit Yoga ewig jung zu halten. Oder Josefine, die kritiklos von einem VHS-Kursus in den nächsten stolperte und doch nicht so richtig zur inneren Zufriedenheit gelangte. Katicza kam zu Wort, die das Vermögen ihres Ehemannes dazu einsetzte, alles an ihrem Körper zu optimieren. Und dann gab es noch Tante Else, die der verlorenen Jugend nachtrauerte und davon träumte, noch einmal als flotte Alte das andere Geschlecht zu beeindrucken.

Das, was alle fünf Frauentypen vereinte, waren die Selbstzweifel und der Wunsch, wenigstens zeitweilig eine andere Rolle zu spielen, als die, die das Leben gerade bereithielt. Und was dafür die Voraussetzung war, brachte Fanny auf den Punkt und ließ es dann von ihrem Publikum gleich mehrstimmig mitgrölen: „WIKATU“ – was soviel hieß wie: Ich will, ich kann, ich tu.

Und genau mit diesem guten Ratschlag verabschiedete sich die Kabarettistin von ihren begeisterten Geschlechtsgenossinnen und den wenigen Männern, die immerhin bis zum Schluss tapfer durchhielten.