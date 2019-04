Das Thema Europa stand jetzt im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Lüdinghausen in der Gaststätte „Zur Mühle“. Denn mit Jana Dabbelt hatte der CDU-Nachwuchs eine Expertin auf dem Gebiet des politischen Europas eingeladen. Die Mitarbeiterin in der Unionsgruppe des Europäischen Parlamentes berichtete aus erster Hand von der Arbeit der EU und gab kurz vor der anstehenden Europawahl interessante Einblicke in den politischen Alltag, heißt es in einer JU-Pressemitteilung.

„ Deutschland ist der Taktgeber. Deutschland ist der Taktgeber. “ Jana Dabbelt

In ihrem Vortrag räumte Dabbelt auch mit einigen Vorurteilen über die EU auf, etwa bei der Frage der Gesetzgebung oder dass Deutschland der größte Netto-Zahler in der EU sei. „Deutschland ist der Taktgeber“, so Dabbelt mit Blick auf den Einfluss Deutschlands auf die EU-Politik. Gleichzeitig habe die EU für viele Verbesserungen gesorgt. Zum Abschluss diskutierten die JU-Mitglieder mit der Referentin über die aktuelle Tagespolitik in Europa, angefangen vom Brexit über Agrarsubventionen bis hin zu den sogenannten Uploadfiltern.

Bei seinem einleitenden Bericht hatte der JU-Vorsitzende Laurids Leibold auf das Jahr seit der Reaktivierung des Verbandes zurückgeblickt. „Wir sind auf einem guten Weg“, so das Fazit des Vorsitzenden. In diesem Jahr stünden dann vor allem die Mitgliederwerbung sowie die inhaltliche Arbeit im Vordergrund.