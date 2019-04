„Die Ur-Dortmunder Jazzband ,Pilspicker‘ sind lecker, locker, feinherb und süffig swingend. Klasse und Klassik; also Urlaub im Jazz aus NRW“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Formation tritt am Samstag (4. Mai) um 19 Uhr im Steverbett-Hotel auf.

Die „Pilspicker“ sind weit über die Grenzen der Stadt hinaus als musikalische Botschafter Dortmunds bekannt. An den Start ging es 1969 mit ein paar Gläsern Pils in einer typischen Dortmunder Bierkneipe.

Anfangs war der alte Jazzclub „domicil“ die Heimat der Band. Dann ging alles ziemlich schnell. Die Musiker fanden viele Freunde und Förderer in der Stadt, so dass es an Auftritten nicht mangelte. Von Aachen bis Berlin, von Spanien bis Russland, von Schweden bis Israel, auch in Irland und England wurden sie zum Begriff.

Auch ein Auftritt beim Besuch von Willy Brandt in der mit 20 000 Besuchern gefüllten Westfalenhalle gehörte beispielsweise zu den Höhepunkten der „Pilspicker“.

Nach ihrem ersten Konzert im Oktober 2018 kommen sie wieder in die Steverstadt , um im „B26 Eventräume“.

Die Zuhörer erwartet eine Rundreise durch die Vielfältigkeit des Jazz.

Tickets zu zwölf Euro im Vorverkauf (14 Euro an der Abendkasse) sind im Steverbett-Hotel erhältlich.