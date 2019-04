Rund 80 Prozent der 131 Zugankerstützen für die Bodenplatte der Leistungssporthalle sind mittlerweile auf ihre Belastbarkeit geprüft. Das teilte der Beigeordnete Matthias Kortendieck am Freitag auf Anfrage der WN mit. Zwei Drittel der kontrollierten Stützen seien in Ordnung, ein Drittel nicht.

„Darüber hinaus wurden mittlerweile in Bereichen, in denen die Traglast nicht erreicht wurde, insgesamt fünf zusätzliche Stützen in den Boden eingeladen. Ziel dieser sogenannten Verdichtung ist es, eine ausreichende Tragfähigkeit für den Gesamtbereich zu erreichen“, erläuterte der Beigeordnete.

„ Die Zeit nutzen wir, um die übrigen Pfeiler und am Schluss dann auch die neuen zu kontrollieren. Die Zeit nutzen wir, um die übrigen Pfeiler und am Schluss dann auch die neuen zu kontrollieren. “ Matthias Kortendieck

Da die Zugankerstützen mit einem Betonfundament in den Boden eingelassen werden, muss dieses bei den fünf jetzt neu gesetzten zunächst aushärten. „Die Zeit nutzen wir, um die übrigen Pfeiler und am Schluss dann auch die neuen zu kontrollieren“, machte Kortendieck deutlich. In gut einer Woche soll das erledigt sein.

„Dann haben wir ein Gesamtbild für den Statiker, der aufgrund dessen berechnen kann, wo gegebenenfalls noch weitere Stützen nachgesetzt werden müssen“, so Kortendieck. Erst wenn das Prüfverfahren komplett abgeschlossen sei, lasse sich etwas zu den Kosten sagen.