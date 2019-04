Ein Highlight des Lüdinghauser Veranstalterkalenders ist seit diesem Monat zurück: Der Abendmarkt in der Burg Lüdinghausen lockte mit seiner zweiten Auflage in diesem Jahr erneut viele Besucher an. Mit vielfältigem Angebot lud der Markt zum Verweilen ein. Von frisch gebackenen Flammkuchen über geräucherte Forellen, Kaffeespezialitäten bis hin zu selbst gebrautem Bier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Das freute vor allem die Gäste wie Friedel Heßaus. „Der Abendmarkt ist immer wieder etwas Schönes“, sagte der regelmäßige Besucher des Abendmarktes. „Man hat eine große Vielfalt beim Essen und Trinken und lernt dabei nette Leute kennen“, zählte Heßaus die positiven Merkmale des Markts auf. Ähnlich sahen dies auch andere Gäste. „Es ist eine schöne Anlaufstelle, wo viele Menschen sich treffen und gemütlich zusammensitzen“, meinte Marlies Reicks . Auf eines hatte sie es an diesem Abend aber besonders abgesehen: „Die frisch geräucherten Forellen haben uns heute hergeführt“, erklärte Reicks mit einem Schmunzeln.

Aber auch aufseiten der Standbetreiber war man zufrieden. „Die erste Veranstaltung war etwas verregnet, aber heute ist es sehr gut besucht“, erklärte Georg Huckenbeck. Dass der Abendmarkt sehr konstant das Publikum anziehe, liegt nach Ansicht des Feinkost-Verkäufers vor allem an dem Ambiente im Burginnenhof.

Karin Stork war ebenfalls froh über das bessere Wetter: „Ich glaube, die meisten warten darauf.“ Am Abendmarkt schätze sie, dass dort immer eine entspannte Atmosphäre herrsche. Ihr Fazit lautete daher: „Ich arbeite gerne auf dem Abendmarkt.“ Dass sie mit ihrer Meinung nicht alleine war, war an den fröhlichen Gesichtern sowohl bei Gästen als auch Verkäufern zu sehen.