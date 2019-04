Beim Grenzlandpokal-Wettstreit in Heiden (Kreis Borken) errang der Spielmannszug Klingendes Spiel Seppenrade bei zwölf teilnehmenden Vereinen in der Konzertklasse den vierten Platz, wobei die Musiker aus dem Rosendorf das Siegerpodest nur um 0,5 Punkte verpassten. Dabei ließen sie den Tagessieger des Wettbewerbs, den Spielmannszug Dingden-Lankern, und weitere starke Gruppen hinter sich.

Die ersten drei Plätze in der Konzertklasse gingen an die Spielmannszüge Südlohn und Kolping Dülmen sowie an die Vereinigten Spielleute Velen. Für viele Gruppen begann mit dem renommierten Wettstreit in Heiden die Wettbewerbs-Saison. Die Veranstaltung diente auch als Standortbestimmung vor der Deutschen Meisterschaft Ende Mai in Osnabrück.

Auch für die Musiker aus dem Rosendorf ist die Saisonvorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft ausgerichtet. Vor allem für die vielen jungen Nachwuchsspielleute war der Auftritt vor zahlreichen Zuschauern in der Heidener Westmünsterlandhalle eine wichtige Erfahrung. Bei ihrem Wertungsspiel präsentierten die Seppenrader unter der Leitung von Mareike Hülk erstmals ihr neues Wettbewerbsstück „Southbound“ und waren mit ihrem Vortrag sehr zufrieden.

Die Wertungsjury lobte nach dem Auftritt vor allem den runden und vollen Flötenklang und die saubere Intonation des Flötenregisters. Auch die Solisten am Xylofon, Marimbafon und Vibrafon überzeugten. Im Hinblick auf die nationale Meisterschaft lieferte der Vortrag den Ausbildern wichtige Hinweise, woran die Spielleute in den kommenden Wochen in den Proben noch arbeiten können