Wo sind die Predigten des Bischofs?

Sechs junge Pfadfinder befinden sich in einem Raum. Er ist rund 15 Quadratmeter groß und altmodisch eingerichtet. Sehr altmodisch: Es gibt keinen Computer, auch ein Handy sucht man hier vergebens. Dafür gibt es einen schweren Schreibtisch, eine große Truhe sowie ein Telefon mit Schnur und Wählscheibe.

Auf der anderen Seite ist dieser Raum alles andere als altmodisch – für 1941. Denn in diesem Jahr befinden sich die Pfadfinder. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nazi-Terrors. Irgendwo hat der münsterische Bischof Clemens August Graf von Galen Predigten versteckt, in denen er gegen die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten wettert. Die Pfadfinder vermuten sie im Arbeitszimmer des späteren Kardinals. Und fangen an zu suchen . . .

Der kleine Raum befindet sich aber nicht in Münster, er ist mobil. Und wer ihn betritt, befindet sich tatsächlich im Jahr 2019. Das Zimmer simuliert nur die Verhältnisse des Jahres 1941 und soll vor allem Schülern von heute die Bedingungen von damals plastisch vor Augen führen. Die Aufgabe aber bleibt: Finden die Pfadfinder, also die Schüler von heute, die Predigten?

Der „Escape Room“ zum Thema Graf von Galen wurde von zwei Spiele-Entwicklern konzipiert. Vom 24. Juni (Montag) bis zum 5. Juli (Freitag) befindet er sich in den Räumen der Familienbildungsstätte ( FBS ) Lüdinghausen. Dann können Schüler der neunten Klassen (vormittags), aber auch Privatgruppen (nachmittags und abends) jeweils nach Voranmeldung nach den Schriften des Bischofs suchen.

„Wir haben relativ schnell zugegriffen“, sagt FBS-Leiter Boris Sander. „Wir wollten das Ding haben.“ Damit meint er den „Escape Room“ und mit „wir“ nicht nur die eigene Einrichtung, sondern auch die Kirchengemeinde St. Felizitas und die von Raes­feldsche Armenstiftung, die das zweiwöchige Projekt gemeinsam mit der FBS tragen. „Das ist mehr als nur ein Spiel, das hat einen deutlichen Bildungsaspekt“, so Sander.

„Machtergreifung, Verfolgung und Widerstand – das passt auch in den Lehrplan der Schulen“, sagt Amandus Petrausch von der von Raesfeldschen Armenstiftung. Er ist für den Kontakt mit den weiterführenden Schulen verantwortlich, über ihn laufen die Anmeldungen der Mädchen und Jungen aus den neunten Klassen. „Wir haben jetzt schon 450 angemeldete Schüler“, sagt Pet­rausch.

Spiel ist vollkommen ungefährlich

Das Thema Graf von Galen wird schon vor Besuch des „Escape Rooms“ im Unterricht besprochen. In der FBS dann, vor dem Betreten des bischöflichen „Arbeitsraums“, stimmt Thorsten Krallmann, Pastoralreferent der Kirchengemeinde, die Jugendlichen noch einmal auf das Thema und die Spielsituation ein. Von einem mit Kamera ausgerüsteten Kontrollraum aus halten die Spielleiter mit den „Pfadfindern“ Kontakt. Das Spiel sei übrigens vollkommen ungefährlich, betont Sanders. Eine der Wände sei nur aus Tuch. Wenn einem Spieler etwa plötzlich unwohl sei, könne er den Raum sofort verlassen.

„Ideal“ für das Spiel sei eine Gruppe mit „fünf oder sechs“ Akteuren, erklärt Pet­rausch. Die Dauer eines Spiels betrage „in der Regel zwischen 45 bis 60 Minuten“, erläutert Sander – je nachdem, wie schnell die Gruppe vorankomme.