Die Party zum 1. Mai (Mittwoch) findet in diesem Jahr auf dem Gelände der Westruper Schule statt. Von 10 bis 19.30 Uhr wird das Team von TLS dort mit einem DJ für Stimmung sorgen. Zudem werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie ein Sicherheitsdienst, die Polizei sowie der DRK-Rettungsdienst vor Ort sein, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Einvernehmlich mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei gilt am 1. Mai von 10 bis 19.30 Uhr wegen der Veranstaltung an der Westruper Schule folgende Verkehrsregelung zur Sicherheit der Besucher:

► Vollsperrung der Westruper Straße vor dem Veranstaltungsgelände der Westruper Schule, eine Durchfahrt – auch aus Richtung Ermen an die Westruper Schule – ist daher nicht möglich.

Geschwindigkeitsreduzierung

► Die Absperrung am Abzweig Westrup/B 58 bis zur Westruper Schule ist nur für Fußgänger und Radfahrer ungehindert passierbar. Die Durchfahrt für motorisierte Fahrzeuge ist dort nur in absoluten Ausnahmefällen (für Anwohner und Anlieger) bis zum Hof „Schemmann“ möglich.

► In Höhe des Abzweigs Westrup/B 58 ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h (normale Regelung 70 km/h) wegen Gefährdung der dort zu erwartenden Jugendlichen bei der Überquerung der Bundesstraße vorgesehen.

► Der Wirtschaftsweg hinter der Westruper Schule in Richtung B 58 (Hof Böcker/Forstmannshof) dient ausschließlich den Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei als Zufahrt zum Veranstaltungsgelände. Für den Kfz-Durchgangsverkehr und auch für Fußgruppen und Radfahrer ist der Zuweg gänzlich gesperrt. In begründeten Ausnahmefällen können ihn Anlieger aus Westrup (Kfz-Verkehr) nutzen. Kräfte des Sicherheitsdienstes überwachen ganztägig diese Regelung, heißt es abschließend in der Mitteilung der Verwaltung.