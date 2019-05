Personal dauerhaft halten

Klassische, unabhängige Marktforschung im Agrarsektor weltweit ist seit mehr als 25 Jahren das Geschäft der Kleffmann Group. Seit Herbst 2017 gehört noch ein zweiter, komplett digitaler Unternehmenszweig dazu: My Data Plant, ein Smart-Farming-Angebot zur effektiveren Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Über diese Angebote informierten sich jetzt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen Grüner beim siebtgrößten Marktforschungsinstitut in Deutschland.

„ Wir haben in den vergangenen Jahren viel unternommen, um die Attraktivität Lüdinghausens und des Kreises Coesfeld zu steigern, aber natürlich gibt es immer noch etwas Luft nach oben. Wir haben in den vergangenen Jahren viel unternommen, um die Attraktivität Lüdinghausens und des Kreises Coesfeld zu steigern, aber natürlich gibt es immer noch etwas Luft nach oben. “ Dr. Christian Schulze Pellengahr

Die Software von My Data Plant nutzt Satellitenbilder, um die Biomasse der Pflanze und damit ihren Gesundheitsgrad zu bewerten, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung. Die Bilder zeigen auch, wo der Boden zu nass oder zu trocken ist oder sich Schädlinge ausgebreitet haben könnten. All diese Informationen kann der Landwirt über einen Speicherstick an seine Landmaschine weitergeben, die entsprechend deutlich effektiver sät, düngt oder Pflanzenschutz ausbringt. Um diesen komplexen Service bieten und auf die ständig neuen Anforderungen reagieren zu können, welche diese digitale Dienstleistung mit sich bringt, beschäftigt Kleffmann unter anderem Geowissenschaftler und -informatiker.

„ Alle Projekte stehen noch am Anfang. Deshalb suchen wir Betriebe wie die Kleffmann Group. Alle Projekte stehen noch am Anfang. Deshalb suchen wir Betriebe wie die Kleffmann Group. “ Dr. Jürgen Grüner

„Im Kreis Coesfeld sind das nicht gerade gängige Berufe“, wird Burkhard Kleffmann, CEO der Kleffmann Group, in dem Pressetext zitiert. Personal zu gewinnen und dauerhaft zu halten, sei daher eine große Herausforderung für das Unternehmen. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel unternommen, um die Attraktivität Lüdinghausens und des Kreises Coesfeld zu steigern, aber natürlich gibt es immer noch etwas Luft nach oben“, wird Dr. Christian Schulze Pellengahr zitiert.

Weitere Unterstützungsangebote von Kreis und Wirtschaftsförderung sind etwa die Entwicklung intelligenter Modelle zur Pendlermobilität, Infrastrukturen zur besseren Nutzung des Kreativitätspotenzials der Region und das Angebot onboarding@muensterland zur besseren Wahrnehmung der Attraktivität des Kreises Coesfeld und des Münsterlandes insgesamt. „Alle Projekte stehen noch am Anfang. Deshalb suchen wir Betriebe wie die Kleffmann Group, die die Ideen mit uns ausprobieren wollen, um sie passgenau zu entwickeln“, so wfc-Geschäftsführer Grüner.