Streifzug durch Fantasy-Welten

Nach der „fantastischen“ Premiere im vergangenen Jahr findet Deutschlands größtes Fantasy-Festival Annotopia seine Fortsetzung, und zwar am 25. und 26. Mai – Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr – an der Burg Vischering , teilen die Veranstalter mit. „Fantasy-Festivals dieser Art und Größe haben 2018 erstmals in Deutschland Einzug gehalten – mit großartigem Erfolg“, heißt es in einer Pressemitteilung.

An die beiden Annotopia-Standorte – neben Lüdinghausen ist das der Schlosspark zu Rotenburg an der Fulda – pilgerten rund 12 000 Besucher aus der ganzen Republik und darüber hinaus. Für die Feste in diesem Jahr mussten die Veranstaltungsgelände an beiden Orten bereits deutlich erweitert werden. Für die Burg Vischering bedeutet das eine Ausdehnung auf die Klosterstraße (wird gesperrt) und den Vorhof des St.-Antonius-Gymnasiums.

Teilnehmer auch aus dem europäischen Ausland

Notwendig ist diese Maßnahme nicht nur, weil deutlich mehr Besucher erwartet werden, sondern auch, weil der Zulauf bei den Mitwirkenden enorm ist. Das Fest auf der Burg wird mit rund 400 Teilnehmern – Künstler, Händler, Handwerker, Darsteller, Gruppen und Lager – aufwarten. Diese kommen teilweise aus dem europäischen Ausland angereist, unter anderem aus Belgien, Frankreich, Tschechien, Polen und Ungarn. Trotz der Geländeerweiterung sind die Kapazitäten für Aussteller bereits seit Monaten ausgebucht.

Die Besucher dürfen sich also erneut auf ein großes Spektakel freuen; ein bunter Genre-Mix von Dinosauriern bis Star Wars. Gastgeber Professor Abraxo präsentiert außerdem Pferdeshows, Kalle das Einhorn, den schottischen Zauberer Ted McCoy, Herr der Ringe, ein handbetriebenes Holzriesenrad, Zombies, Hexen und andere Attraktionen.

Musikalisches Highlight

Das musikalische Highlight bildet die schwedische Formation „Ye Banished Privateers“, die bekannteste Piraten-Band Europas, die eigens zum Annotopia-Fest eingeflogen wird. Passend dazu ankert das Piratengesindel mit einem riesigen, rund 40 Meter langen Piratenschiff an der Burg. Annotopia sei ein Festival für die ganze Familien, versprechen die Veranstalter.