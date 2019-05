Polonaise durch die Burganlage

Der Mai traf an diesem Abend pünktlich um kurz nach 24 Uhr in Form eines Maikäfers auf Burg Vischering ein. Er brummte mitten durch die Eingangstür und landete auf der roten Theke des Museumseingangs, als wolle er sagen: „So, hier bin ich.“ Herbeigesungen offensichtlich von den zu diesem Zeitpunkt noch rund 120 Sängern des Bal-Folk-Abends zum „Tanz in den Mai“.

Eingeläutet wurde dieser Abend bereits um 19 Uhr mit einem kompakten Anfängerkursus unter dem sprechenden Namen „Überleben auf der Tanzfläche“, bevor sich dann ab 20 Uhr auch die fortgeschrittenen Tänzer hinzugesellten und den Abend offiziell mit einer Polonaise durch die Burg eröffneten. Angeführt von Martin Korte und Monika Gottwald sowie musikalisch begleitet von Joris Alblas an der Gitarre und Wouter Kuyper am Dudelsack ging es kreuz und quer durch den Burginnenhof und wieder zurück über die Zugbrücke, hinein in den Veranstaltungssaal.

Holzboden schont die Gelenke

Dieser war für diesen Abend vom Kreis Coesfeld erstmals mit einem Holzboden ausgelegt worden, um die Gelenke der Tänzer zu schonen. „So ganz perfekt ist es noch nicht, aber schon einmal eine deutliche Verbesserung“, erläuterte Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld.

Maitanz in der Burg Vischering in Lüdinghausen 1/22 Der Tanz in den Mai lockte wieder viele Besucher in die Burg Vischering. Foto: Ira Middendorf

Der etwas stumpfe Boden tat dem Vergnügen aber offensichtlich keinen Abbruch. Und so war das Stampfen, Hüpfen und Lachen durch die offenen Tore bis in den Innenhof der Vorburg zu hören, als „Wildfremd“, die Hausband der Lüdinghauser Bal-Folk-Abende, aufspielte. Im Innenhof versammelten sich immer wieder die Leute um den Stand von Jeannine Tembaak, um sich an indischer Linsensuppe und Curry zu stärken.

Nach der zweiten (Haus-)Band „Balrok“ spielten dann noch einmal Joris Alblas und Wouter Kuyper von „Wouter en de drak“ als abendlicher „Top-Act“ auf: eingängige Tanzmusik für teilweise schon anspruchsvollere Tänze, bei denen sich die Fortgeschrittenen noch einmal richtig austoben durften. Die anschließende Session bot auch für die Einsteiger wieder bekanntere Tänze, und so wurde bis in die späte Nacht weitergetanzt.

Der Maikäfer von Burg Vischering hatte zu diesem Zeitpunkt schon wieder das Weite gesucht – der Mai war gekommen und darum ging es offensichtlich sowohl Menschen als auch Käfern in dieser Nacht auf Burg Vischering.