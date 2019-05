In diesen Tagen schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Damit beginnt wieder die Zeit, in der die giftigen Härchen für Menschen und Tiere gefährlich werden können. In den vergangenen Jahren hat sich der Eichenprozessionsspinner massiv ausgebreitet, auch in Lüdinghausen. Rund 40 000 Euro hat die Stadt alleine in 2018 für die Beseitigung der Nester an Bäumen im öffentlichen Raum ausgegeben.

Viele Kommunen oder Landeseinrichtungen sorgen nun vor und besprühen Eichen präventiv mit einem Biozid. „Das machen wir ganz bewusst nicht“, teilte Bürgermeister Richard Borgmann auf Anfrage der WN mit. Denn: „Wir sehen das Thema nicht mehr als lokales an. Es ist längst ein landesweites Problem, das eine einzelne Kommune alleine nicht in den Griff bekommt. Schließlich macht der Eichenprozessionsspinner vor Stadtgrenzen nicht Halt.“

Aus diesem Grund haben sich die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld in einer gemeinsamen Aktion an das nordrhein-westfälische Umweltministerium gewandt. „Dort hieß es, das Gesundheitsministerium sei zuständig“, so Borgmann, der auch Sprecher der Kommunen im Kreis Coesfeld ist. Er hat deshalb den Städte- und Gemeindebund eingeschaltet, „der soll mal klären, wer zuständig ist“.

Dass die Stadt auf vorbeugende Maßnahmen verzichtet, heißt nicht, dass das Thema im Rathaus keine Rolle spielt. „Wir kommen unserer Verantwortung für den öffentlichen Raum natürlich nach“, betonte Heinz-Helmut Steenweg vom Fachbereich Planen und Bauen. So wurden mittels Baumkataster sämtliche Eichen auf städtischem Grund markiert. Sie werden nun nach und nach kontrolliert.

„Wir haben bereits im Vorfeld eine Fachfirma gebucht, die sofort zur Verfügung steht, wenn wir Nester entdecken, um diese dann manuell zu entfernen“, erläuterte Steenweg. Dabei haben die Bäume an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen Vorrang vor befallenen Eichen beispielsweise in Wohngebieten. Steenweg: „Für private Bäume sind die Eigentümer selbst verantwortlich.“

Dem Einsatz von Bioziden steht der Verwaltungsmitarbeiter eher skeptisch gegenüber. Und das aus gutem Grund: Nicht nur das Umweltbundesamt empfehle die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit mechanischen Methoden, so Steenweg. Es gebe dazu auch eine Studie aus den Niederlanden. „Beim Einsatz von Bioziden sterben viele sonstige Arten. Bei Erfolgsaussichten von 70 bis 80 Prozent ist das in meinen Augen nicht angemessen“, machte Steenweg deutlich.