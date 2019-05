Das neue Fahrzeug für den Bürgerbus wurde am Freitag auf dem Betriebsgelände der RVM aufgehübscht – mit Sponsoren-Logos versehen. Stolze 105 000 Euro kostet das in Slowenien auf Basis eines VW TG 6 gefertigte Fahrzeug, in dem bis zu acht Fahrgäste plus Fahrer Platz finden. In der kommenden Woche werden die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer geschult, erklärte der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Dr. Norbert Lütke Entrup. Auf seine erste Tour werde der neue Bus voraussichtlich am 13. Mai (Montag) gehen. Offizielle Einsegnung ist am 24. Mai vor dem Rathaus.