Grün, die betörende Farbe des Frühlings, wird auch das Rahmenprogramm und Ambiente des Abends bestimmen. Musik liegt im Mai ganz besonders in der Luft, wenn die Gruppe Sky Pilot nicht Songs wie „Der Mai ist gekommen…“, sondern „coole“ Akustik-Musik in den Everswinkeler Himmel steigen lässt verspricht das Bühne-frei-Team. Mit ihren vorwiegend selbst geschriebenen Songs bevorzugen die drei Bandmitglieder Thomas Manthey , Michaela und Ralf Leismann die Musikrichtung Folk, Americana und Singer- Songwriter. Aber so richtig in eine Schublade wollen sie eigentlich nicht gesteckt werden.

Das möchte auch das Duo „Brotlos“ nicht. „Unser Akustikprogramm mit Humor ist nicht kopflos und keinesfalls gefühllos“, so die beiden „Münsterländer Musikanten“ Thomas Brucke und Achim Reichert. „Wir erzählen von den Kuriositäten des Lebens. Und das stets mit einer Prise Humor, Selbstironie und dem gerade nötigen Ernst.“

Leicht wie eine Feder und zunächst leise besticht Michael Hartenberger mit seiner Stimme das Publikum. Aber er kann auch laut. Der 21-jährige Gitarrist aus Recklinghausen war zum Frühlingsfest das erste Mal in Everswinkel und wurde gleich für „Bühne frei!“ engagiert, „zog er doch mit seiner melancholischen Leichtigkeit und seinem feinfühligen Gitarrenspiel die Zuhörer in seinen Bann“.

Schließlich schickt „Vielleicht vier . . .“ ihre Hoffnung nach einem vierten Bandmitglied in den Frühlingshimmel. „Wir sind eine Band, die noch keiner kennt“ – das singt „Vielleicht vier“ aus Bielefeld. Und so lautet nicht nur ihr erstes eigenes Lied, sondern eben auch ihr Bandname. Gegründet hat sich das Trio aus Rudolf Beckmann Marceline Daukant und Marvin Horstbrink erst im Januar 2019. Seitdem spielen sie gemeinsam Songs aus verschiedensten Genres von Oldies über Schlager bis zu aktuellsten Charts. Zu Ihrem Repertoire zählen auch viele eigene Lieder, die von den beiden Sängern geschrieben werden.