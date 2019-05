Kurz vor Konzertbeginn brach sich die Sonne am späten Sonntagnachmittag den Weg durch die Wolken, was die wunderschönen Kirchenfenster in St. Felizitas erstrahlen ließ. Diese Freude und Wohltat für die Augen wurden durch die für die Ohren und, ja, das darf man ohne weiteres hinzufügen, für Herz und Gemüt ergänzt.

Umrahmt von zwei Werken Anton Bruckners , beide etwa zeitgleich um 1860 entstanden, spielte Rudolf Innig das Concerto G-Dur BWV 592 von Johann Sebastian Bach, die Sonate c-Moll op.65 Nr. 2 von Felix Mendelssohn Bartholdy und die Sinfonische Dichtung „Orpheus“ von Franz Liszt für die Besucher seines Orgelkonzertes, bei dem er als „immer wieder gern gesehener Gast“ von Thomas Kleinhenz begrüßt wurde.

Transkription einiger Werke

Die Werke Bruckners, nämlich die Ouvertüre g-Moll und vier frühe Orchesterstücke, durchliefen dabei im Vorfeld die Transkription Innigs für den Orgelvortrag, was „eine Menge Arbeit“ bedeutet hat, wie er vorab den Besuchern verriet.

Das Spiel Innigs zeichnete sich durch große Vielfalt in der Darbietung aus. Teils kraftvoll energisch, dann wieder verhalten und bis zum letzten Klang nachspürend lieferte der Künstler eine eindrucksvolle Darbietung ab, der zu jedem Zeitpunkt anzumerken war, wie verbunden Innig, der bereits zahlreiche Auftritte in ganz Europa und darüber hinaus vorzuweisen hat, mit der Orgel ist.

Die Besucher honorierten die Leistung des Meisters mit viel Beifall und erreichten so auch noch eine Zugabe. Sie waren sich einig, dass die Erwartungen wieder einmal erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen wurden. Der Eintritt zu diesem eindrucksvollen Konzert war frei, eine Spende für die Ausrichtung der Kirchenmusik war willkommen.