26 Jahre nach Gründung der Städtepartnerschaft der Stadt Lüdinghausen mit Neisse in Polen ist es zu einer Reise von Landwirten aus dem Kreis Coesfeld nach Neisse gekommen. Organisiert wurde die Fahrt von Karl-Heinz Kocar, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Lüdinghausen, und Franz-Josef Lintel-Höping von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Senden in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde der Partnerstädte von Neisse, die vor Ort landwirtschaftliche Betriebe dafür gewinnen konnten, den Gästen aus Deutschland ihre Betriebe zu zeigen.

Besucht wurden ein genossenschaftlicher Bauernhof mit Ackerbau und 185 Milchkühen, ein Weingut, ein Familienhof mit Ackerbau und ein 500-Hektar-Betrieb als Zusammenschluss mehrerer Familien ebenso ein Handels- und Dienstleistungsbetrieb. So lernte die 24-köpfige Reisegruppe, überwiegend Landwirte aus Lüdinghausen, Senden und Nottuln, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der polnischen Kollegen kennen, heißt es im Reisebericht. Am letzten Abend wurden die Landwirte aus der Umgebung von Neisse zu einem gemeinsamen feierlichen Abendessen eingeladen.