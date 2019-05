Schützenfest in Ermen

Lüdinghausen -

Der Schützenverein Ermen steht in den Startlöchern für sein Schützenfest. Los geht es am 29. Mai (Mittwoch) mit dem Auftritt der Bullemänner. Außerdem endet die Regentschaft von König Axel Guddorf. Das Fest endet mit den Highland Games am 6. Juli.