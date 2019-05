Zum achten Mal öffnet die Haus- und Gartenmesse „Stil & Art“ ihre Tore in der Steverstadt, und zwar vom 30. Mai (Donnerstag, Himmelfahrt) bis zum 2. Juni (Sonntag). Das Gelände an der Burg Lüdinghausen samt Parc de Taverny werde dann einmal mehr zum Treffpunkt für exklusive Aussteller und passionierte Gartenliebhaber, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Im vergangenen Jahren zählten diese nach eigenen Angaben rund 10 000 Besucher, die sich über die neuesten Trends aus den Bereichen Heim und Garten sowie Essen und Trinken informiert hätten. Für die Neuauflage liegen den Veranstaltern, der Stil und Art Eventmanagement GbR aus Schermbeck, schon viele Anmeldungen von Ausstellern vor, die auch 2018 dabei waren.

Genussmesse

„Die Ausstellungsflächen in den Räumen der Burg und dem Parc de Taverny bieten ein ganz besonderes Flair und durch das mit Blumen, Pflanzen und rotem Teppich gehobene Ambiente entsteht eine Kulisse, wie man sie für eine solche Genussmesse nur selten findet“, heißt es in dem Pressetext weiter. Zudem ermöglichen es die Burgfreunde den Messebesuchern, das Innere der Burg kostenlos zu besichtigen. Dort zeigen Aussteller Lifestyle-Produkte, die vor der Witterung geschützt werden müssen. Über 2000 blühende Pflanzen, die in Beeten zusammengestellt werden, sind nicht nur für Gartenliebhaber eine Augenweide.