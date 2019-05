Die Rotarier trafen sich jetzt zu einer Baumpflanzaktion der besonderen Art. Die derzeitigen drei Austauschschüler, Thomas Lopez aus Ecuador, Gabriel Peres Dies aus Argentinien und Sebastian Matebau aus Australien durften je einen Baum in ihrer neugewonnenen Wahlheimat am Stadion pflanzen.

Das Austauschprogramm von Rotary International zählt zu den erfolgreichsten, nicht kommerziellen Angeboten für junge Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren weltweit, schreiben die Rotarier in einer Presseinformation. Die Förderung der Jugend gehöre zu den wichtigsten Zielen, die sich die Rotarier gesetzt haben.

Auslandserfahrung

Die Auslandserfahrung soll mit einem Jahresaustausch und einem sechswöchigen Kurzzeitaustausch der Charakterbildung dienen und dem Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich in einer fremden Umgebung selbst zu erfahren und zu entwickeln. Die Austauschschüler agieren ein Jahr lang „als Botschafter des jeweiligen Landes“ im Sinne der Freundschaft zwischen den Völkern. Sie sehen mit eigenen Augen und erfahren am eigenen Leib wie das Leben anderswo aussieht und wie die Menschen dort denken, leben und fühlen. Der Rotary Club misst seiner Jugendarbeit eine hohe Bedeutung zu und vermittelt im Jahr zwischen zwei bis drei Schüler im Rahmen des Langzeitaustauschprogramms in die ganze Welt. Die Förderung der Jugend sowie die Unterstützung von Sozialprojekten gehört zu den Kernaufgaben von Rotary International, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachhaltiger Startpunkt

Präsident Jan Stimberg erklärte, dass das Pflanzen eines Baumes eine treffende Analogie zum Auslandsjahr eines jungen Menschen darstellt. Die Aktion setze einen nachhaltigen Startpunkt für eine eigenständige, lebenslange Weiterentwicklung. Bei einem gelungenen Austausch seien die Austauschschüler auch immer im Ausland bei den Gastfamilien, im Rotary Club, bei Freunden und in der neuen Kultur verwurzelt.