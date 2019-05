Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der B 58 in der Nähe des Guts Forstmannshof am Mittwochmorgen verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 19-jähriger Sendener um 6.50 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Lüdinghausen und befand sich gerade in einem Überholvorgang, als ein Autofahrer (63) aus Lüdinghausen aus einem Wirtschaftsweg auf die B 58 abbog. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander. Dabei wurden der Lüdinghauser schwer, der Sendener leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 58 blieb für die Dauer von circa zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt.