Stadtverwaltung braucht mehr Platz

Die Stadtverwaltung platzt räumlich aus allen Nähten und braucht dringend weitere Büroflächen. „Wir können derzeit niemanden einstellen, weil wir keine zusätzlichen Mitarbeiter mehr unterbringen können. Daher zählt jeder Tag, der bis zu einer Lösung des Problems vergeht, für uns doppelt“, umriss Dominik Epping , Leiter des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, die Situation in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend.

Konkret fehlen in der Minimalvariante 23 Räume, in der Maximalvariante 32. Der Bedarf, den ein Vertreter des Büros IWB (Braunschweig) dem Ausschuss bereits im Februar dargelegt hatte (WN berichteten), wird unisono von allen Fraktionen gesehen. Allerdings drückte der Ausschuss am Dienstag etwas auf die Bremse und vertagte eine Entscheidung darüber, wo die neuen Büroflächen entstehen sollen. Die Verwaltung hatte in ihrer Beschlussempfehlung einen städtebaulichen Wettbewerb für eine Rathauserweiterung auf dem Gelände an der Borg/Steverstraße vorgeschlagen.

Der Lüdinghauser Architekt Christoph Ellermann , dessen Büro den Rathausneubau Ende der 1990er Jahren entworfen hat, stellte im Auftrag der Stadtverwaltung mehrere Erweiterungs- beziehungsweise Standortvarianten vor. Die Möglichkeit eines Anbaus an das Gebäude des alten Amtsgerichts in Kombination mit einem zweiten, kleineren Anbau am Ende des gläsernen Durchgangs, der aktuell Alt- und Neubau verbindet, hält Ellermann unter anderem aus Erschließungsgründen für problematisch. „Außerdem müsste hier alter Baumbestand weichen“, fügte er hinzu. Auch die Variante, den bestehenden Rathausneubau nach hinten zu verlängern, sieht der Architekt kritisch: „Dafür müsste nicht nur das Gebäude von LH-Marketing abgerissen werden, der erforderliche viergeschossige Baukörper würde an der Stelle einfach an jeder Ecke kneifen.“ Er empfahl daher zwei Varianten auf der Fläche hinter dem Rathauskomplex: entweder einen Neubau parallel zum ehemaligen Amtsgericht oder parallel zum Rathausneubau. Die Erschließung sei in beiden Fällen kein Problem und die Baumverluste verkraftbar.

Ellermann hatte auch die Burg Wolfsberg, die der Stadt gehört, in die Überlegungen einbezogen. „Von der Größe her würde das Gebäude ausreichen. Für die Barrierefreiheit müsste allerdings ein Fahrstuhl eingebaut werden“, betonte der Architekt. Probleme sieht er allerdings im rechten Teil des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. „Dort haben wir es mit drei unterschiedlichen Höhen zu tun. Vor dem Hintergrund der Denkmalpflegebestimmungen lässt sich der Bereich nicht in eine Bürostruktur bringen, die dann auch noch barrierefrei ist“, machte Ellermann deutlich.

Eckart Grundmann, Fraktionssprecher der Grünen, wollte wissen, ob es bei einem Neubau auf dem Rathausgelände Probleme mit dem Baugrund geben könnte. „Die Gründung ist schwierig, aber machbar. Das haben wir bei dem Neubau gesehen, den wir auf Pfähle gesetzt haben“, erläuterte der Architekt. CDU-Fraktionschef Bernhard Möllmann hakte in puncto Kosten nach: „Ist der Aufwand bei der Sanierung der Burg Wolfsberg ähnlich wie bei einem Neubau?“ Erfahrungsgemäß seien die Kosten pro Quadratmeter bei einem Neubau niedriger, so Ellermann, dessen Büro den Umbau der Burg Vischering geplant hat. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Spiekermann-Blankertz und Susanne Wischnewski (UWG) brachten noch Seppenrade als möglichen Standort für Teile der Verwaltung ins Gespräch. Das stieß bei Bürgermeister Richard Borgmann im Hinblick auf Folgekosten und Effektivität der Verwaltungsarbeit auf wenig Gegenliebe.

Schließlich verständigte sich der Ausschuss darauf, das Thema zunächst noch einmal in den Fraktionen zu beraten.