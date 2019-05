Auf Anhieb gute Noten

Die Steverstadt hat erstmals an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“, die das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) alle zwei Jahre organisiert, teilgenommen und auf Anhieb gut abgeschnitten. „Bundesweit waren zwar viele Orte ganz unterschiedlicher Größenordnung dabei, wir waren jedoch die einzige Kommune aus dem Kreis Coesfeld“, erläuterte Wirtschaftsförderer Stefan Geyer bei der Präsentation der Ergebnisse im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend. An zwei Tagen Ende September 2018 – einem Donnerstag und einem Samstag – kamen insgesamt 400 ausgefüllte Fragebögen zusammen.

Der Fragenkatalog reichte dabei von der Beurteilung der Attraktivität der Innenstadt über die Verkehrsmittel, mit denen die Besucher gekommen waren, bis hin zur Bewertung des Einzelhandelsangebots und der Gastronomie. Die Bewertung erfolgte in Schulnoten und Ampelfarben: Rot für die Noten vier bis sechs, Gelb für die Note drei und Grün für die Noten eins und zwei. „Eine rote Ampel hatten wir in keinem Bereich“, hob Geyer gleich zu Beginn seines Vortrags hervor.

„ Tolle Werte haben wir bei der Frage, mit welchem Verkehrsmittel die Leute in die Innenstadt gekommen sind erzielt. Tolle Werte haben wir bei der Frage, mit welchem Verkehrsmittel die Leute in die Innenstadt gekommen sind erzielt. “ Stefan Geyer

Beim Thema Erreichbarkeit der Innenstadt hingegen gebe es einige gelbe Punkte, so der Wirtschaftsförderer, zum Beispiel im Hinblick auf öffentliche Verkehrsmittel – „da spielen sicher die periphere Lage des Bahnhofs und die Taktungen eine Rolle“ (Geyer) –, Parkmöglichkeiten und Ladenöffnungszeiten. In puncto Ambiente hingegen stehe die Ampel durchweg auf Grün.

Der Großteil der befragten Besucher, nämlich 62,6 Prozent, kamen aus Lüdinghausen. Mit einem Durchschnittsalter von 53 Jahren liegt Lüdinghausen etwas über dem anderer Orte vergleichbarer Größenordnung (49 Jahre). Geyer: „Das passt zu unseren Erfahrungen, dass jüngere Leute eher in den größeren Filialgeschäften, die es in Münster oder Dortmund gibt, einkaufen.“ Apropos: Mit 67,2 Prozent geben die meisten der Befragten das Einkaufen als Grund für ihren Innenstadtbesuch an. „Tolle Werte haben wir bei der Frage, mit welchem Verkehrsmittel die Leute in die Innenstadt gekommen sind erzielt. 31,1 Prozent nannten das Fahrrad, und 18,9 Prozent gaben an, zu Fuß gekommen zu sein“, freute sich Geyer. Mit der Gesamtnote von 2,4 Prozent für die Attraktivität der Innenstadt und 2,1 Prozent für die Gastronomie zeigte sich nicht nur der Wirtschaftsförderer zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg“, befand auch Bürgermeister Richard Borgmann.

„ Sind wir tatsächlich auf dem richtigen Weg oder hat es uns nur noch nicht so schlimm erwischt wie andere? Sind wir tatsächlich auf dem richtigen Weg oder hat es uns nur noch nicht so schlimm erwischt wie andere? “ Gregor Schäfer (FDP)

An dem Punkt hakte Gregor Schäfer (FDP) ein: „Sind wir tatsächlich auf dem richtigen Weg oder hat es uns nur noch nicht so schlimm erwischt wie andere?“ Bernhard Möllmann (CDU) und Michael Spiekermann-Blankertz hingegen bezeichneten das Ergebnis unisono als „hervorragend“. „Wir müssen unsere Stärken künftig noch mehr ausspielen und Schwächen, wie beispielsweise beim ÖPNV, abbauen“, machte Spiekermann-Blankertz deutlich. Und er fügte hinzu: „Das tolle Ergebnis bei den Radfahrern sollten wir durch den Ausbau des Radwegenetzes noch weiter verbessern.“

Schäfer warf zudem die Frage auf: „Was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen?“ Und gab gleich darauf selbst eine Antwort: „Wir sollten uns mit der Untersuchung dringend im Fachausschuss intensiv auseinandersetzen.“