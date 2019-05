Die drei wissen ziemlich genau, was sie wollen und was nicht. Zu Letzterem gehört für Uschi Schwering , Paul Steinebach und Inga Kasparek auf jeden Fall die Gründung eines Vereins. „Nein, das tun wir ganz sicher nicht, bei uns wird es keine Tagesordnung, keine Mitgliedsbeiträge und keinen Vorstand geben“, verspricht Schwering. Nachdem sie und Steinebach ihr Engagement im Büro des Ehrenamtes hingeschmissen hatten (die WN berichteten), wollen sie bei ihrer Idee trotzdem weiter am Ball bleiben. Und die lautet – einfach gesagt – Menschen von 50 Jahren aufwärts für gemeinsame Aktivitäten zusammenzubringen, und das „in einem völlig ungezwungenen Rahmen“, wie Steinebach betont. Um welche Aktivitäten es gehen kann, das sollen allein die Beteiligten entscheiden.

„Den Ideen sind quasi keine Grenzen gesetzt“, ergänzt Kasparek. Ob gemeinsames Spazierengehen mit dem Vierbeiner an der Leine, Ausflüge oder Reisen, sportliche Aktivitäten, Kochabende, Kinobesuche, „oder sich einfach auch nur mal zu Kaffee und Kuchen treffen, wenn einem am Sonntagnachmittag zu Hause die Decke auf den Kopf fällt“, wie Steinebach eine typische Situation beschreibt. Wichtig bei alledem: „Es dreht sich nicht um ein ehernamtliches Engagement, bei uns heißt das Motto vielmehr ‚Ich für mich‘, was kann ich für mich tun, was wollte ich immer schon mal gerne machen“, erklärt Kasparek den Grundgedanken. Was dabei so alles herauskommen kann, darüber haben sich die drei Organisatoren schon in anderen Städten und Gemeinden kundig gemacht, wo es ähnliche Initiativen bereits gibt. „In Herdecke beispielsweise wollte einer der Teilnehmer schon immer mal ein Segelboot bauen und hat dort dafür Mitstreiter gesucht. Inzwischen ist das Boot gebaut und die Gruppe hat schon ihre ersten Segeltörns unternommen“, erzählt Schwering. Andere wiederum hätten ihre Instrumente aus alten Tagen hervorgeholt und sich spontan zu einer Band zusammengeschlossen.

Wie gesagt, einen Verein soll es für alles dies nicht geben. Dafür aber einen 14-tägigen Stammtisch mit dem Namen „Macht mit in LH“ wo jeder, der möchte, hinkommen kann, und zwar ohne vorherige Anmeldung. Die Premiere findet am Dienstag (28. Mai) um 18 Uhr im Hotel „Zur Post“ statt. Mit welcher Resonanz die Drei rechnen? „Wir haben erstmal einen Tisch für acht Personen reserviert, aber Mene ( Uhlenkott, Anm. d. Red. ) hat uns zugesichert, dass wir auch Platz für mehr Leute hätten“, erzählt Schwering schmunzelnd, und das nicht ohne Grund. „In Werne beispielsweise sind zum ersten Treffen fast 300 Leute erschienen. Warum sollte das nicht auch in Lüdinghausen funktionieren?“