Seit knapp eineinhalb Jahren drehen sich die drei Windräder in der Bauerschaft Aldenhövel . Auf Antrag der Grünen erläuterten zwei der drei Windpark-Geschäftsführer, Peter Finke und Georg Resing, am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss die Klimaschutzeffekte und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. „Es war ein harter Weg, bis sich die erste Mühle drehte“, fasste Finke den fast 20 Jahre dauernden Planungs- und Genehmigungsprozess zusammen. Die Mitglieder der Windpark Aldenhövel GmbH hätten viel Geld investiert, betonte er. „Dabei ist die Entscheidung für den Hersteller Enercon ganz bewusst gefallen, auch im Hinblick auf die geringen Wartungskosten“, sagte Finke. Das Unternehmen mit Sitz in Aurich sorge für eine gute Ökobilanz der Anlagen, denn die Windräder seien zu 100 Prozent recycelbar. Und der durch den Bau entstandene CO-Ausstoß sei bereits nach vier Monaten Betriebsphase ausgeglichen gewesen.

In puncto Kosten berichtete Finke im Ausschuss, dass die Windpark-Gesellschaft vor Erteilung der Genehmigung eine Rückbaubürgschaft von knapp einer Million Euro hinterlegen musste.

Die drei Anlagen haben im vergangenen Jahr insgesamt 22 369 782 Kilowattstunden Strom erzeugt. Finke: „Dazu muss man wissen, dass 2018 ein relativ schlechtes Windjahr war.“ Aktuell sehe es deutlich besser aus: Anfang Mai seien es bereits 11 745 796 Kilowattstunden gewesen.

Das Investitionsvolumen bezifferte Finke auf insgesamt 14,9 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gesellschaft Umsatzerlöse von 1,95 Millionen Euro. Das Gewerbesteueraufkommen lag bei knapp 190 000 Euro. „Unsere Mitglieder haben mir die Bitte an die Stadt mit auf den Weg gegeben, das Geld in den Wegebau in der Bauerschaft Aldenhövel zu stecken“, sagte Finke. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Rücksicht auf alle Anlieger oberste Maxime der Windpark-Gesellschaft sei. „Auf jede Hausstelle wird Rücksicht genommen. Und bislang haben wir für jede Herausforderung eine Lösung gefunden“, betonte er.