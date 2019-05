„Kunst im Park“ heißt die Open-Air-Veranstaltung, die am 15. September (Sonntag) – und damit zum dritten Mal – den Park „StadtLandschaft“ sowie die Burgen Lüdinghausen und Vischering beleben wird. Nach dem bekannten Enscheder Vorbild „Kunst in het Volkspark“ wird Kunst zum Schauen, Anfassen und mit nach Hause nehmen geboten – und das alles in entspannter Freiluft-Atmosphäre, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Unter Leitung des Fachdienstes Kultur des Kreises Coesfeld sind Galerien, Profi- und Amateurkünstler aufgerufen, ihre Kunst zu präsentieren. Dazu wird jeder Galerie und jedem Künstler ein überdachter Stand auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung gestellt, in dem die Werke präsentiert und verkauft werden können. Die Anmeldeunterlagen können bis zum 14. Juni (Freitag) auf der Internetseite der Burg Vischering (www.burg-vischering.de) heruntergeladen werden. Eine fachkundige Jury wählt die Teilnehmenden aus. Für die Bereitstellung des Pavillons und die Verpflegung während der Veranstaltung wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben.

„Wir freuen uns auf viele Bewerbungen unterschiedlichster Kunstrichtungen“, betont Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld. Dieses Jahr erhält zum zweiten Mal der beste bildende Künstler einen Preis in Höhe von 500 Euro. Mit „Kunst im Park“ wird nicht nur die „StadtLandschaft“ zwischen den Burgen mit Leben gefüllt. „Wir bereichern natürlich auch gern das gleichzeitig stattfindende Lüdinghauser Stadtfest, denn schon in den letzten beiden Jahren sind viele neue Gäste gekommen – auch aus den Niederlanden“, berichtet Swenja Janning. Doch zunächst hoffen die Veranstalter auf viele Anmeldungen von Galerien, und Künstlern.