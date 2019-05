Nach dem Unfall auf der B 58 in der Nähe des Forstmannshofs am Mittwochmorgen mit zwei Verletzten (die WN berichteten) wird sich voraussichtlich die Unfallkommission – bestehend aus Vertretern der Polizei im Kreis Coesfeld, Straßen.NRW, des Kreises und der Stadt Lüdinghausen – mit der Verkehrssituation vor Ort beschäftigen. „Nach Auswertung der Unfalldaten der vergangenen Jahre entscheidet sich, ob dieser Bereich als Unfallhäufungspunkt eingeordnet wird", erklärte Rolf Werenbeck-Ueding, Pressesprecher der Kreispolizei, am Donnerstag auf Nachfrage der WN. Sollte dies der Fall sein, muss die Kommission tätig werden.

Erst im September 2018 war dort bei einem Auffahrunfall eine Frau tödlich verletzt worden. Damals hatte Straßen.NRW als Träger bereits reagiert und die Regelung für das Überholverbot geändert. Als besonders neuralgisch stellt sich offenbar immer wieder die Einmündung der beiden gegenüberliegenden Wirtschaftswege, von Lüdinghausen aus kurz hinter dem Forstmannshof, heraus. Sie werden von ortskundigen Autofahrern gerne als Schleichweg genutzt.