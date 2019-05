Der Beigeordnete Matthias Kortendieck brachte die Politiker im Bauausschuss am Donnerstagabend auf den neuesten Stand in Sachen Leistungssporthalle. „In dieser Woche haben wir begonnen, die erforderlichen 30 Zugankerstützen einzusetzen. Das ist voraussichtlich Anfang Juni abgeschlossen“, berichtete Kortendieck. Anschließend gehe es direkt mit dem normalen Baubetrieb weiter. Exemplarisch würden noch einmal fünf der neuen Stützen überprüft, so der Beigeordnete.

Die Nachbesserungen sind erforderlich, da sich bei Kontrollen herausgestellt hat, dass nicht alle der ursprünglich 131 Stützen eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und die Auftriebssicherung des Hallenfundaments damit nicht gegewährleistet gewesen wäre. Den Zeitverzug durch die Maßnahme bezifferte Kortendieck auf neun Wochen. Zu den zusätzlichen Kosten und Verantwortlichkeiten äußerte er sich am Donnerstag nicht. Kortendieck: „Die Gespräche dazu laufen noch.“

„ Die Gespräche dazu laufen noch. Die Gespräche dazu laufen noch. “ Matthias Kortendieck

Klar ist hingegen, dass durch den Verdacht auf eine Bombe im Erdreich der Baustelle und den damit verbundenen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes im Oktober vergangenen Jahres Mehrkosten von 365 000 Euro entstanden sind, so Kortendieck. Der im Boden entdeckte Gegenstand stellte sich schließlich als altes Wasserrohr heraus. Die Verzögerung dadurch bezifferte der Beigeordnete auf sechseinhalb Wochen.