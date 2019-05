Die Volksbank plant auf den Grundstücken Ostwall 12 und Wilhelmstraße 10 ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Dafür soll das Nebengebäude der Bank abgerissen werden. Architektin Nane Bohr stellte das Projekt am Donnerstagabend im Bauausschuss vor. „Wir haben uns an der Struktur von anderen Neubauten in der Umgebung orientiert. Kubus und Satteldach sind dort prägend“, betonte Bohr. Im Erdgeschoss ist ein rund 1100 Quadratmeter großes Ladenlokal mit großer Fensterfront vorgesehen. Im ersten Stock sind Praxen und Büros geplant, im Obergeschoss Wohnungen.

Gestaltungsbeirat

SPD und Grüne äußerten Bedenken aufgrund der Größe des Baukörpers. „Das ist das Eingangstor zur Innenstadt, das sich durch ein Objekt dieser Größenordnung gravierend verändern würde“, machte Dirk Havermeier (SPD) deutlich. Er beantragte daher, das Thema zunächst im Planungsausschuss zu beraten und gegebenenfalls einen Bebauungsplan für den Bereich aufzustellen. „Was sagt denn der Gestaltungsbeirat dazu?“, hakte Anton Holz (CDU) nach. Der halte eine verdichtete Bebauung im Innenstadtbereich für sinnvoll, teilte Bürgermeister Richard Borgmann mit. Die Mehrheit des Ausschusses folgte schließlich dem CDU-Antrag und beauftragte die Verwaltung, Gespräche mit der Volksbank und dem Gestaltungsbeirat zu führen, um die Planung voranzutreiben.