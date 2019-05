Ein Park für Generationen – rings um die Stever

Der Name ist Programm, und das bereits in der Planungsphase: „Rings um die Stever – Park der Generationen“ ist der dritte Bauabschnitt eines Teilprojektes überschrieben, das im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) umgesetzt wird. Nach der Umgestaltung des Bereichs rund um das Pfarrheim St. Felizitas und des gerade begonnenen Abschnitts der Mühlenstraße von der Borg bis zum Kirchplatz ist anschließend das Areal zwischen der Villa Westerholt bis zur Unterführung an der B 58 an der Reihe. Landschaftsarchitekt Stephan Bracht, dessen Büro SAL auch den neuen Marktplatz konzipiert hat, stellte den Stand der seit 2016 laufenden Planungen am Donnerstagabend im Bauausschuss vor.

„Die Protagonisten, die den Bereich künftig vor allem nutzen sollen, haben in diversen Workshops bereits intensiv Ideen eingebracht“, berichtete Bracht. Dazu gehören neben der Kirchengemeinde und dem St.-Marien-Hospital die Musikschule, das Gymnasium Canisianum, der Seniorenbeirat und die Familienbildungsstätte. Im Mittelpunkt der Planungen steht die Villa Westerholt, auf die Blickachsen aus allen Richtungen zulaufen sollen. „Der Park um das Gebäude hat Potenzial“, ist der Landschaftsarchitekt überzeugt.

Auf dem Areal sollen Aufenthalts- und Sportmöglichkeiten sowohl für jüngere Menschen als auch für Senioren entstehen – und zwar getrennt voneinander, damit sich niemand gestört fühlt. Neue, barrierefreie Wege sind ebenso geplant wie zwei Brücken. Eine in Höhe des Cani zum Gelände des Krankenhauses rüber, die andere von der Felizitasstiege zur Villa Westerholt. „In den Workshops kam auch der Wunsch nach einem Beachvolleyballfeld auf. Das ist möglich, wenn für das Ehrenmal ein neuer Standort gefunden würde“, erläuterte Bracht. Wie Bürgermeister Richard Borgmann deutlich machte, laufen dazu bereits Gespräche.

Modellbeispiele für die beiden Brücken sollen laut Ellen Trudwig, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, Anfang Juli im Fachausschuss vorgestellt werden. Bis Ende September, so der Zeitplan, soll der Förderantrag an die Bezirksregierung raus sein. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind für den „Park der Generationen“ eine Million Euro eingeplant. Die Kosten für die Brücken sind darin noch nicht enthalten. „Die bestehende Brücke ist abgängig und muss in absehbarer Zeit ersetzt werden“, so Trudwig.

Bei den Ausschussmitgliedern stießen die Pläne auf einhellige Zustimmung. „Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Menschen mit ins Boot geholt werden“, meinte Dennis Sonne (Grüne).