Gedanklich schon im Advent

Wenn Sommer, Sonne und Strand locken, denkt der Förderverein des Lions Clubs Lüdinghausen an den Winter – an den Adventskalender. Die Vorbereitungen für die inzwischen neunte Ausgabe des Kalenders sind längst angelaufen. Der Serviceclub ist dankbar, wenn alle Sponsoren des Vorjahres wieder „an Bord“ sind und vielleicht sogar neue hinzukommen. So können auch bei dem neuen Kalender attraktive Gewinne zu erwarten sein, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs. Mit der Ansprache der Sponsoren wollen die Mitglieder in den kommenden Wochen beginnen. Interessierte, die als neue Sponsoren angesprochen werden möchten, können dem Serviceclub einen entsprechenden Hinweis geben.

Titelbild

Ein Motiv der winterlichen Burg Lüdinghausen, das der professionelle Fotograf und Club-Mitglied Sven Marquardt aufgenommen hat, ziert in diesem Jahr den Adventskalender.

Auch bei der neunten Auflage ist der Erlös des Adventskalenders vorrangig für die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort bestimmt. Dabei handelt es sich einerseits um pädagogische Angebote für Kindergärten und Schulen, ferner um projektbezogene Förderung sowie um den Jugendsozialpreis, den der Lions Club dann zum achten Mal an Organisationen von Kindern und Jugendlichen vergibt, die sich in ihrer Freizeit oder in der Schule für die Gesellschaft engagieren.

Geld- und Sachpreise

Oberstes Ziel ist es, das vorhandene, aber oft nicht wahrgenommene Engagement von Kinder- und Jugendgruppen öffentlich zu machen und durch finanzielle Hilfen zu stärken.

Mit der Auszeichnung solcher Projekte will der Lions Club noch mehr junge Menschen motivieren und sie erfahren lassen, dass es Spaß macht, sich in einer Gruppe für soziale Belange einzusetzen. Mit Geld- und Sachpreisen soll die Leistung belohnt und zugleich die finanzielle Basis geschaffen werden, um Größeres zu erreichen. Beispielhaft zu nennen sind Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich – von der Jugendarbeit bis zur Betreuung alter Menschen.

Die Ausschreibung für den Jugendsozialpreis will ferner Jugendgruppen, Jugendheime oder Schulen ermuntern, zum Thema „Migration“ Projekte zu entwickeln und zur Förderung durch den Jugendsozialpreis vorzuschlagen.