Die Theatergruppe Seppenrade begeistert seit über 25 Jahren Freunde der plattdeutschen Mundart mit ihren Komödien. So auch im vergangenen Herbst mit dem Stück „Börgermester – du or ick“. Ebenso lange verteilt die Laienspielschar einen Teil des Erlöses aus den Eintrittskarten an soziale oder karitative Einrichtungen im Dorf. Mit 1000 Euro wurde jetzt die Arbeit in den Jugendräumen des Don-Bosco-Hauses (DBH) unterstützt.

Neue Sitzgelegenheit

Magnus Nibbenhagen und Matthias Karns vom Vorstand des Theatervereins überreichten die Summe an Paula Himken und Eva Fuisting vom „Offenen Kinder- und Jugendtreff“ im Jugendkeller des DBH. „Das ist auch ein kleines Dankeschön dafür, dass unsere Jugendgruppe im Jugendkeller für ihren plattdeutschen Sketch ,Nachsitten‘ proben durfte“, sagte Nibbenhagen.

Von dem Geld möchte der Kinder- und Jugendtreff eine große Spieletonne mit vielen verschiedenen Spielen und zudem eine neue Sitzgelegenheit vor dem Jugendkeller kaufen. Diese Anschaffungen sollen ausdrücklich allen Gruppen, die den Jugendkeller nutzen, zur Verfügung stehen. So hat Nibbenhagen schon darum gebeten, die Spieletonne für das jährliche Familienfest der Theatergruppe ausleihen zu dürfen.