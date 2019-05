Landwirtschaft hautnah

„Man macht sich keinen Kopf, was in der Landwirtschaft überall dahinter steckt“, sagte ein Teilnehmer der Aktion „Frühstück sucht Gast“, zu der die Kreislandfrauen unter anderem auf den Hof Pröbsting in Bechtrup am Samstag eingeladen hatten. Hier wurden die Gäste von Reinhild und Max Pröbsting willkommen geheißen.

„Ich komme zwar von einem kleinen Milchbetrieb aus dem Sauerland, wollte aber nie einen Bauern heiraten. Bei einem Besuch der ‚ Grünen Woche ‘ in Berlin habe ich dann Max kennengelernt, und schon war mein Vorhaben über den Haufen geworfen. Wir wollen heute zeigen, wie, warum und in welcher Form wir Landwirtschaft betreiben“, sagte Reinhild Pröbsting bei der Vorstellung der Familie. Auch Ehemann Max stellte kurz seinen Lebensweg vor, von der Schule, der Lehrzeit auf drei verschiedenen Betrieben, über das Studium in Osnabrück und die Pacht eines ersten Hofes in Seppenrade, bis zur Übernahme des elterlichen Betriebes 2005 von seinem Vater. „Ackerflächen sind Mangelware in der Landwirtschaft. Für die Stellplätze der Tiere müssen entsprechende Ackerflächen ausgewiesen werden“, betonte Max Pröbsting.

„Frühstück sucht Gast“ in Bechtrup 1/9 Familie Pröbsting öffnete ihren Hof in Seppenrade für ein leckeres Frühstück und jede Menge Informationen rund um die Landwirtschaft. Foto: mib

Nach dem reichhaltigen Frühstück in der alten Scheune informierten seine Berufskollegen Franz Koddebusch und Hugo Kleuter die Besucher über den Ackerbau , das Futter sowie die Fütterung, während Max Pröbsting in einem großen Stall die Schweinemast erläuterte. Dort durften alle Teilnehmer erst hinein, nachdem sie sich einen Schutzanzug übergezogen hatten. Alle drei Fachleute mussten viele Fragen beantworten, denn das Interesse der Besucher war groß. Die Kinder vergnügten sich derweil mit Rädern, Rollern und kleinen Treckern auf dem Hofgelände.

„Ich hatte das Gefühl, wir hätten noch lange weiter diskutieren können. Das rege Interesse hat mich beeindruckt“, resümierte Reinhild Pröbsting. Als Dankeschön überreichte Birgit Schulte Bechtel (Ottmarsbocholt), Mitglied des Kreisvorstands der Landfrauen, eine große Blume für das Engagement.