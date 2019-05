Zu einer Sitzung im Alrottzimmer der Burg Lüdinghausen fand sich am Freitagnachmittag das Organisationsteam der Aktion „Poesie am Steverwall“ zusammen, um die letzten Details des diesjährigen Stelenwegs zu planen. Die zwölf Zitate stehen dabei ganz im Zeichen eines kleinen Jubiläums, denn vor zehn Jahren fand die erste Auflage der Aktion statt.

Da die „Poesie am Steverwall“ mittlerweile zu einer festen Einrichtung in der Lüdinghauser Kulturlandschaft geworden ist, wurden bei der Auswahl der Zitate dieses Mal auch Vorschläge aus der Bevölkerung gesammelt. Weitere Ideen kamen aus den Reihen des KAKTuS Kulturforums und von Schülern der beiden Lüdinghauser Gymnasien. „Wir haben uns mit der Frage ,Was ist Poesie?‘ beschäftigt“, erklärte Christina Meisner , die den Literaturkreis des KAKTuS leitet. Das Team hat dabei bereits einige Antworten herausgearbeitet, die Meisner zusammenfasste: „Poesie ist die Auseinandersetzung des Autors mit seiner Umwelt und der Versuch, einen Moment oder ein Erlebnis festzuhalten.“ Bei der Diskussion im Literaturkreis stach eine Antwort jedoch besonders heraus: „Poesie ist die Befreiung der Sprache aus ihrer Zweckmäßigkeit.“

Da der erste Stelenweg am 16. Juni 2009 eingeweiht wurde, findet die diesjährige Eröffnung ebenfalls am 16. Juni (Sonntag) statt. Dabei soll auch die Erinnerung an die vergangenen Jahre eine zentrale Rolle einnehmen. Die Veranstaltung sei auch ein Dankeschön an die vielen Leute, die das Projekt in den zehn Jahren durch ihre Mithilfe ermöglicht haben, unterstrich das Organisationsteam. Zu den rund 40 bisherigen Teilnehmern gehören neben den Stelenpaten auch die Musiker und Rezitatoren sowie die Helfer, die sich um die Pflege des Stelenwegs kümmern.