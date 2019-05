Grenzenloser grüner Jubel

„Wahnsinn, unfassbar, das haut mich wirklich um“ – Eckart Grundmann , Fraktionsvorsitzender der Grünen, fehlen glatt die Worte beim Telefonat mit den WN am Wahlabend. Von knapp zwölf Prozent bei der Europawahl vor vier Jahren und mageren acht Prozent bei der Bundestagswahl 2017 schießt die Partei in Lüdinghausen auf fast 26 Prozent. „Man hat zwar schon im Wahlkampf gespürt, dass sich da was dreht. Aber dieses Ausmaß, nein, das hätte ich nie für möglich gehalten“, freut sich Grundmann und gibt auch gleich die Devise – oder eher eine Kampfansage – für die nächsten Monate bekannt: „Mit dem heutigen Tag beginnt für uns der Kampf um die nächsten Ratsmandate bei der Kommunalwahl 2020.“ Allerdings werde man dabei nicht die Bodenhaftung verlieren, verspricht der Fraktionsvorsitzende: „Wir feiern heute zwar, aber wir wissen auch, wie kurzlebig politische Stimmungen sein können.“

Von schockiert will Bernhard Möllmann zwar nicht sprechen, „ich bin aber mehr als überrascht. Dieses Ausmaß hätte ich nicht erwartet, weder bundesweit noch für Lüdinghausen. Ich glaube, dass dafür zum Teil auch das Rezo-Video verantwortlich ist“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende hinsichtlich des Abschneidens seiner eigenen Partei, aber auch der Grünen. „Das ist ein Weckruf für uns. Wir müssen uns intensiver mit grünen Themen auseinandersetzen, wobei ich bislang dachte, dass wir da lokal schon ganz gut unterwegs sind.“ Ein klares Zeichen nimmt Möllmann aus dem Abschneiden nicht nur seiner Partei bei der Europawahl mit: „Die Wähler werden immer schwieriger zu kalkulieren. Eine Stammwählerschaft, wie in früheren Jahren, gibt es nicht mehr.“

Für SPD-Fraktionschef Michael Spiekermann-Blankertz steht die Schuldige an dem Wahldebakel seiner Partei glasklar fest: „Ich habe in der Vergangenheit schon mehr als einmal gesagt, dass Andrea Nahles nicht die richtige Person an der Spitze ist. Mit Pippi-Langstrumpf-Zitaten gelingt es nicht, als seriöse Politikerin wahrgenommen zu werden. Jetzt ist es höchste Zeit für personelle Konsequenzen.“ Auch mit dem Verbleib in der Groko habe sich die SPD jede Möglichkeit genommen, mit eigenen Themen beim Wähler zu punkten. Einen ganz klaren Schnitt will der SPD-Mann allerdings zwischen der großen Politik und der Situation in der Steverstadt machen: „Hier zählen die handelnden Personen, und da sind wir gut aufgestellt und setzen in unserer politischen Arbeit die richtigen Schwerpunkte.“

FDP-Mann Gregor Schäfer hat den Einzug ins Europa-Parlament – erwartungsgemäß – zwar nicht geschafft, ist am Wahlabend aber dennoch rundum zufrieden. „Wir haben in Lüdinghausen – gemessen an den absoluten Zahlen – rund doppelt so viele Stimmen geholt, wie bei der Europawahl 2014“, freut sich der Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Lüdinghauser Stadtrat. Mit Blick auf das Abschneiden der anderen Parteien ist ihm vor allem eines wichtig: „AfD und Linke sind als rechte und linke Extreme nicht zu stark geworden.“

Die Wahlbeteiligung lag bei 69,54 Prozent.