Eine starke Stimme

Seinen 70. Geburtstag feierte der VdK-Ortsverband Ostbevern am Wochenende. Zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Landrat Dr. Olaf Gericke , Bürgermeister Wolfgang Annen und die VdK-Kreisgeschäftsführerin Hedwig Schulze zur Hörst, nahmen daran teil.

Die Feier hatte mit einem Wortgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Marco Klein und dem evangelischen Pfarrer Sacha Sommershof in der Ambrosiuskirche begonnen. Im Edith-Stein-Haus folgte der Festakt, eröffnet durch den Shantychor Ostbevern.

Der VdK-Vorsitzende Theo den Bieman ließ die sieben Jahrzehnte Geschichte des Vereins Revue passieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten viele Menschen mit ihren Familien Leid ertragen. So entstand 1949 der VdK-Ortsverband, der sich in all den Jahren um Hilfe zur Selbsthilfe gekümmert habe.

Theo den Bieman bezeichnete seine ehrenamtlichen Helfer auch als Kämpfer für den Sozialstaat Deutschland. In den 90er Jahren wurde der VdK umbenannt in „Sozialverband VdK Deutschland“ – darauf bezog sich auch später in ihrem Grußwort VdK-Geschäftsführerin Hedwig Schulze zur Hörst, die ihren Verband als Eckpfeiler für Idealismus und soziales Engagement bezeichnete. Sie bedankte sich bei allen Mitarbeitern des VdK Ostbevern, die die Menschen in Ostbevern nie allein gelassen hätten.

Der VdK-Ortsverband Ostbevern zählt 169 Mitglieder. Theo den Bieman bedankte sich beim Kreis Warendorf, bei der Gemeinde Ostbevern und beim VdK-Kreisverband für die stets gute Zusammenarbeit für Menschen mit Beeinträchtigungen.

70 Jahre Ostbevern VdK 1/5 Werner Reckermann wurde auf der Jubiläumsveranstaltung des VdK Ostbevern für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, (v.r.) Landrat Dr. Olaf Gericke, VdK-Vorsitzender Theo den Bierman, Jubilar Werner Reckermann und Bürgermeister Wolfgang Annen. Foto: Bernd Pohlkamp

Sorgten für das musikalische Rahmenprogramm während der Festveranstaltung: der Shanty Chor Ostbevern. Foto: Bernd Pohlkamp

Sie ehrte die beiden langjährigen Vorsitzenden des VdK Ortsverbandes Ostbetern, Kreisgeschäftsführern Hedwig Schulze zur Hörst. Anton Termühlen (l., Vorsitzender von 1999 bis 2015) und Theo den Bierman (r., Vorsitzender seit 2015). Foto: Bernd Pohlkamp

Der 70. Geburtstag des VdK wurde im Beisein vieler Freunde und Vereinsmitgliedern gefeiert. Foto: Bernd Pohlkamp

Bürgermeister Wolfgang Annen zeigte sich beeindruckt, wie sich der VdK für Solidarität und soziale Gerechtigkeit stark gemacht habe. Annen sprach hohe Anerkennung aus für die vielen Aktivitäten, die über die Beratung und den Rechtsschutz hinaus alle Lebensbereiche erfassen würden. Er verband die Feier des VdK auch mit dem Jubiläum „70 Jahre Grundgesetz“ und erwähnte den Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der VdK Ostbevern, so der Bürgermeister, habe dazu beigetragen, dass Menschen, die Hilfe benötigten, ein Gehör und in unserer Gesellschaft Beachtung finden würden.

Landrat Dr. Olaf Gericke bezeichnete den Verband als eine wichtige Interessenvertretung und starke Stimme zugleich. Er lobte ganz besonders die gute soziale Zusammenarbeit des VdK Ostbevern mit dem Kreis. VdK - so der Landrat - stehe für Gemeinschaft, soziale Gerechtigkeit und den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme.

Der Landrat bezeichnete den VdK im Kreis Warendorf mit seinen 3900 Mitgliedern in 15 Ortsverbänden als einen wichtigen Eckpfeiler des sozialen Lebens. Mit weiteren Grußworten der Geistlichen und der Ehrung von Werner Reckermann für 70-jährige Mitgliedschaft durch Landrat Dr. Olaf Gericke, den VdK-Vorsitzenden Theo den Bieman, und Bürgermeister Wolfgang Annen endete der Festakt mit einem gemeinsamen Essen.

Zuvor noch hatte Werner Reckermann einen Einblick in die Gründerzeit des VdK Ostbevern gegeben.