Andrea Bauhus zieht ins Bauhaus

Die Steilvorlage liefert sie selbst. „Meine Familie hat schon geflaxt ,Frau Bauhus zieht ins Bauhaus ’“, erzählt Andrea Bauhus beim Pressetermin am Montag – nein, nicht im Bauhaus – im Rathaus. Einen Abstecher in das Nebengebäude der Burg Lüdinghausen macht sie an diesem Vormittag dennoch. Schließlich interessiert sie, wo sie ab dem 1. August arbeiten wird. Dann tritt die 53-Jährige ihre neue Stelle als Leiterin des Volkshochschulkreises Lüdinghausen an.

Der VHS-Ausschuss hat die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die mit ihrer Familie in Münster-Roxel lebt, am 15. Mai in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig zur Nachfolgerin von Dr. Christoph Hantel gewählt, der zum 1. April die Leitung der VHS Ulm übernommen hat. „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen mit der Nachbesetzung und zwei Bewerbungsdurchgänge durchlaufen“, macht Bürgermeister Richard Borgmann deutlich. In der ersten Runde hätten sich 13 Kandidaten beworben, „von denen uns aber niemand so recht zugesagt hat“, so Borgmann. In Durchgang zwei waren es dann 39. „Acht davon kamen in die engere Wahl, zwei dann in die ganz enge“, erzählt der Bürgermeister.

„ Wir haben uns bewusst Zeit gelassen mit der Nachbesetzung und zwei Bewerbungsdurchgänge durchlaufen. Wir haben uns bewusst Zeit gelassen mit der Nachbesetzung und zwei Bewerbungsdurchgänge durchlaufen. “ Richard Borgmann

Seit 2017 ist Bauhus stellvertretende Leiterin der VHS Ibbenbüren. Zuvor war sie 20 Jahre Dozentin an der Universität in Wuppertal. „Jetzt fühle ich mich bereit, Verantwortung für eine Leitungsposition zu übernehmen“, betont Bauhus. Ihre künftige Stellvertreterin Melanie Schnaase, die die VHS seit April kommissarisch leitet, kennt sie bereits von gemeinsamen dienstlichen Terminen. Das weitere Team will sie nach und nach kennenlernen, ebenso die verschiedenen Standorte in den anderen Mitgliedskommunen Ascheberg, Senden, Olfen und Nordkirchen. Neuland ist gerade Letzteres für sie nicht: „Wir haben in Nordkirchen geheiratet. Auch sonst war ich immer schon viel im Münsterland unterwegs und kenne mich in der Region gut aus.“

„ Die Beratung zur beruflichen Entwicklung liegt mir sehr am Herzen. Die Beratung zur beruflichen Entwicklung liegt mir sehr am Herzen. “ Andrea Bauhus

Als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit hat sie sich die berufliche Weiterbildung auf die Fahne geschrieben. „Die Beratung zur beruflichen Entwicklung liegt mir sehr am Herzen“, macht die 53-Jährige deutlich. Ein weiteres Hauptaugenmerk will sie auf „das große gesellschaftliche Thema Digitalisierung“ richten und dafür sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden Akzeptanz schaffen. Und auch die Aspekte Nachhaltigkeit, Integration und Alphabetisierung stehen bei der designierten Leiterin des Volkshochschulkreises Lüdinghausen ganz oben auf der Agenda. „Bei all dem ist mir eine gute Netzwerkarbeit mit Kooperationspartnern wie der Familienbildungsstätte sehr wichtig“, hebt Bauhus hervor.

Ehe es so weit ist, hat sie noch ein paar Arbeitswochen an ihrer derzeitigen Wirkungsstätte in Ibbenbüren vor sich. Nahtlos wechselt sie danach nicht vom nördlichen ins südliche Münsterland. Zwischendurch geht es noch ins Nachbarland – „nach Holland ans Meer“, erzählt Bauhus. Dabei ist die Vorfreude deutlich zu hören – auf den Urlaub und auf die neue Aufgabe.