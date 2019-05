„Erfolg in der Kunst – Das Spiel um Aufmerksamkeit“: Diesen Titel trägt die sechste Folge des Podcasts von Jürgen Auerswald und dem Berliner Künstler Franz Ulrich Göttlicher, die jetzt in den Räumen des KAKTuS Kulturforums vor einem Live-Publikum gedreht wurde. Göttlicher, dessen Ausstellung „Die unerträgliche Farbigkeit des Seins“ momentan in der Burg Lüdinghausen zu sehen ist, und Auerswald, verantwortlich für die Technik und Veröffentlichung des Podcasts, setzten sich gemeinsam mit Silvia Hesse-Böcker vom KAKTuS Kulturforum und Rupert Mantlik, Kunstfreund und Koordinator der Kultursaison in der Staatskanzlei Düsseldorf, mit verschiedenen Aspekten des künstlerischen Themas auseinander.

Massenkommunikation

Der Schwerpunkt lag dabei unter anderem bei den Fragen, wie sich in Zeiten von Massenkommunikation Aufmerksamkeit generieren lässt, inwiefern Erfolg planbar ist und welche Gefahren heute in Bezug auf die Kunst existieren. „Für uns ist es wichtig, in unseren Podcasts immer spontan zu bleiben“, betonte Auerswald das gemeinsame Konzept. Göttlicher hob zudem die Zusammenarbeit mit Auerswald hervor: „Die Symbiose von meiner Kunst und seiner Arbeit als Videokünstler funktioniert immer wieder besonders gut.“ Der Podcast sei ein gutes Medium, um die Geschichte der Kunst festzuhalten, für viele Jahre zu dokumentieren und frei zugänglich zu machen.