Wer herkommt, will gut verdienen

Ohne Erntehelfer läuft auf den Spargel- und Erdbeerfeldern in der Region nichts. Aus eigener Kraft oder mit technischen Hilfsmitteln ist für die Landwirte die Arbeit nicht zu bewältigen. Doch es wird immer schwerer, Erntehelfer zu bekommen. „Wir wollen, dass sich Europa entwickelt, und das bedeutet auch, dass Polen und Rumänen in ihrer Heimat jetzt wieder bessere Arbeit finden“, sagt Helga Schulze Pals. Eigentlich eine gute Nachricht, die aber Landwirten hierzulande die Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Beitrag leisten

Noch kämen ihre Erntehelfer, die beim Pflücken ihrer Erdbeeren helfen, erklärt Schulze Pals. „Wir benötigen allerdings auch nur acht, neun Helfer. Es handelt sich um Mitglieder einer Familie aus Rumänien, die uns schon seit ein paar Jahren die Treue halten.“ Ob sie auch in den nächsten Jahren wiederkommen, weiß Schulze Pals nicht. Das könne sie nur hoffen.

Rund 120 Erntehelfer braucht Eberhard Böcker vom Forstmannshof. Böcker gibt für dieses Jahr Entwarnung, die Ernte sei gesichert. Etwa 20 Prozent der Helfer kommen aus Polen, 80 Prozent aus Rumänien. Allerdings spürt auch er den Wandel. Es sei für die Erntehelfer nicht mehr so attraktiv, in Deutschland zu arbeiten. „Wir müssen auch unseren Beitrag dazu leisten, dass sich die Helfer bei uns wohl fühlen und gerne wiederkommen“, ist Böcker überzeugt. Dazu gehören vernünftige Unterkünfte und eine ordentliche Verpflegung. Deshalb gebe es für alle Arbeiter täglich ein gesundes und abwechslungsreiches Mittagessen. Zudem setze er auf erfahrene Vorarbeiter, die einen guten Kontakt zu den Arbeitern pflegen und Probleme sofort ansprechen.

Qualifizierte Helfer

„Sehr schwer ist es für uns, qualifizierte Helfer zu finden“, betont Böcker. „Leute, die auch einmal einen Trecker fahren oder Maschinen bedienen können, gibt es kaum noch.“ Deshalb sei es wichtig, die Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten und die Arbeit auf dem Feld zu erleichtern. Die Erdbeeren werden erhöht abgebaut, damit sich die Helfer nicht so tief bücken müssen, Tunnel schützen vor Regen. „Das sind Investitionen, die Geld kosten, die aber weder der Handel, noch der Verbraucher bezahlen wollen“, bedauert Böcker.

Ernehelfer wollen mehr Geld

Landwirt Heinrich Gerwin sieht dieses Problem ebenfalls. „Die Wirtschaft in Polen und anderen osteuropäischen Ländern läuft, die Menschen verdienen dort wieder Geld.“ Mit dem Mindestlohn können wir hierzulande nicht mehr punkten. Wer seinen Urlaub dazu nutze, nach Deutschland zur Ernte zu kommen, der wolle auch mehr Geld verdienen. Das honoriere der Verbraucher letztlich nicht.

Auch Gerwin hat derzeit noch Erntehelfer, aber auch nur, weil er seit Jahren guten Kontakt zu einigen Familien in Polen hat, die ihm, wenn sie selbst nicht können, Ersatz vermitteln.

Zeitarbeitsgesetz ein Dorn im Auge

Ein weiterer Punkt, der sowohl Erntehelfern als auch den Landwirten ein Dorn im Auge ist, ist das Zeitarbeitsgesetz. Täglich dürfen die Helfer danach höchstens zehn Stunden arbeiten, einen Tag in der Woche haben sie frei. „Tatsächlich benötigen wir nach dieser Regel ein Siebtel mehr Arbeiter, denn das reife Obst und Gemüse hält sich nicht an diese Regel und muss täglich geerntet werden“, so Böcker.

Das Gesetz sei nicht wirklich praktikabel und auch nicht im Sinne der Saisonarbeiter, die gekommen seien, um zu arbeiten und möglichst viel Geld zu verdienen. An freien Tagen verdienten sie nichts, müssten ihre Kosten in der Heimat aber dennoch decken. Mehr Arbeiter und höhere Löhne schlagen sich zwangsläufig auf den Preis nieder. „Wenn das so weitergeht, müssen wir auf Dauer darüber nachdenken, Flächen zu reduzieren“, sagt der Inhaber des Forstmannhofs. Die Folge sei Obst und Gemüse in den Geschäften, das zu günstigen Preisen, ökologisch völlig unsinnig aus fernen Ländern, in denen kein Mindestlohn gezahlt wird, importiert werde.