Die städtische Realschule feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Doch weil schon jetzt feststeht, dass es kein weiteres Jubiläum geben wird – die Schule läuft im kommenden Jahr aus – wurde auf einen offiziellen Festakt verzichtet.

Partystimmung

Zuerst trafen sich die an der Schule verbliebenen Neunt- und Zehntklässler samt Lehrer zu einem gemeinsamen Frühstück in der Aula. Anschließend fuhren sie mit acht von Traktoren gezogenen Planwagen durch die Bauerschaften. Partystimmung inklusive, denn für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung in den Planwagen sorgten die Schüler selbst. Auch das nicht so schöne Wetter konnte die gute Laune nicht trüben.

Wehmut

Auf dem Hof Rietmann legten die Ausflügler eine Eispause ein. Anschließend ging es zurück zur Schule zum gemeinsamen Mittagessen. „Das spendieren der Förderverein und der Verein ,Alte Lüdinghauser‘“, sagte die kommissarische Schulleiterin Annette Uckelmann, die zugab, dass dieses Jubiläum für sie nur teilweise ein Grund zur Freude sei. „Angesichts des nahenden Endes unserer Schule ist auch eine große Portion Wehmut mit dabei.“