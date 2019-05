„Es war einfach nur toll“, sagt Axel Gudorf , scheidender König des Schützenvereins Ermen. Zwei Jahre hat er mit Helga Reher als Königin an seiner Seite regiert, am Freitag (31. Mai) wird der Nachfolger ermittelt. Die Regentschaft sei gut vorbereitet gewesen, sagt Gudorf. Vor allem sei es wichtig gewesen, dass seine Familie damit einverstanden gewesen war, dass für zwei Jahre – bei allen offiziellen Terminen des Schützenvereins – eine andere Frau an seiner Seite stehe. Gudorf hatte das Okay der Familie, den Vogel abzuschießen.

Gut vorbereitet

„Weil gute Vorbereitung alles ist, wusste Gudorf sofort, wen er als Ehrendamen und deren Begleiter auf den Thron berufen wollte: Seine Frau Annette Alichmann-Gudorf mit Thomas Reher sowie Judith und Heinz Hanning. König werden zu wollen ist die eine Seite, es zu schaffen, eine andere. Deshalb waren Judith und Heinz Hanning in den Urlaub an die Nordsee gefahren und nicht beim Königsschießen dabei. „Als ich angerufen habe, hat Judith nur noch gerufen: ,Heinz, packen!‘“

„Wenn Du König wirst, musst Du Dich um nichts kümmern“, hatte ein anderer Freund Gudorf zuvor versprochen. „Als wir das Königsschießen nachts bei uns noch mit dem obligatorischen Eieressen gefeiert haben, rollte früh morgens der Bierwagen rückwärts auf den Hof. Den hatte mein Freund um drei Uhr bestellt“, erzählt der 52-Jährige.

Persönliches Lied

Das Sechserteam auf dem Thron habe zusammen so viel Schönes erlebt, berichtet der scheidende König weiter. Der Hit von Roland Kaiser und Maite Kelly „Warum hast du nicht Nein gesagt?“, habe sich zum persönlichen Lied ihrer Regentschaft entwickelt. „Ich gehörte in dieser Zeit auch dem Vorstand an und muss sagen, dass ich enormen Respekt vor der Arbeit bekommen habe, die dort gemacht wird.“ Viele gesellige Treffen habe es gegeben und Besuche bei befreundeten Schützengesellschaften. Als im Festzelt der Bürgerschützengilde alle Gäste für ihn ein Ständchen zum Geburtstag anstimmten, habe er Gänsehaut bekommen. „Es ist wirklich schade, dass es vorbei ist.“ Freunde hätten ihn schon gefragt, ob er danach in ein tiefes Loch falle. „Diese Sorgen muss sich niemand machen. Wir fahren zu sechst noch einmal gemeinsam nach Hamburg und dann bleibt ja noch die Erinnerung an eine wirklich tolle Zeit.“