Das jüngste Literaturcafé in der Auferstehungskirche in Seppenrade stand unter dem Thema „Leser stellen ihr aktuelles Lieblingsbuch vor“. Die Dekoration war an die Thematik des Tages angepasst. In sonst leeren Bilderrahmen „schwebten“ an unsichtbaren Fäden aufgehängte selbst hergestellte Postkarten mit zum Thema Lesen passenden Sprüchen: „Lesen ist Kino im Kopf“ oder „Lesen gefährdet die Dummheit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Lesetipps

Die Organisatorinnen präsentierten „Eine englische Ehe“ von Claire Fuller oder „Der Hut des Präsidenten“ von Antoine Laurain. Lustig wurde es bei dem Buch „Die letzten Meter bis zum Friedhof“ von Antti Tuomainen, heißt es in der Mitteilung weiter. Empfohlen haben die Frauen zudem „Die Erfindung der Flügel“ von Sue Monk Kidd und „Der Zopf“ von Laetitia Colombardi. Eine Cafébesucherin hatte das Buch „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John Boyne mitgebracht.

Musikalische Begleitung

Musikalisch begleitet wurde die Präsentation von Helga Hüning. Am Ende wurde auf Wunsch einiger Besucher noch das berührende Buch „Der Club der Traumtänzer“ von Andreas Izquierdo vorgestellt.